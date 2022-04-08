Россияне не верили, что в украинских селах есть газ и рыли окопы по трубам (видео)

Российские захватчики очень удивились, что в украинских селах есть газ, который на самом деле проводили туда еще в первые годы независимости.

Оккупанты не поверили и начали копать.

"Как рыли, я говорю, что здесь газ... Тогда приехал второй и сказал, в России газа нет - копай. Он копал и перекопал и трубу и все..." - рассказывает жительница одного из украинских сел.

В одном из окопов стоит стиральная машинка, которую забрали из заброшенного хозяевами дома. Технику так и оставили, когда убегали.