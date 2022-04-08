Оккупанты вынесли из школы ноутбуки и столы, а детям пожелали "мира и успехов в учебе"

В Катюжанке Киевской области оккупанты ограбили школы, вынеся оттуда все - как дорогую компьютерную технику, так и мебель. А чтобы как-то "смягчить" свое присутствие, они написали напутствие для украинских школьников.

Фото с этим дерзким поступком появилось в сети.

"Русня написала это в школе, откуда они вынесли все: от ноутбуков до столов. А рядом со школой лежат трупы гражданских", - говорится в сообщении.

В надписи на доске враги пожелали детям успехов в учебе, попросили прощения, что заняли школу и пожелали стать хорошими врачами, инженерами, учителями, чтобы нести мир.

А еще они написали, что Украина и Россия - один народ.

Оккупанты извиняются в записках

А вот таким цинизмом отметились оккупанты в захваченной квартире в Бородянке.

Они поблагодарили за гостеприимство, извинились за дверь и огород. При этом обрисовав эту же самую дверь.