Пропагандисты на росТВ украли кадры со съемок сериала для создания фейков о войне

Об этом рассказала участница съемочной группы Надежда Колобаева и предоставила подтверждение в виде фото и видео.

"Недавно в эфире "Россия-24" решили "разоблачить украинские фейки". И что вы думаете? Они в эфире сказали, что "двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы выдать его за труп". А это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала, а это наши постановщики трюков готовят Альбертика к съемке!" – написала Колобаева.

В комментариях девушка отметила, что процесс съемок кто-то снимал на камеру, а потом это видео использовали для создания программы на "Россия-24".

В комментариях она добавила, что сотрудники съемочной группы уже обратились в правоохранительные органы и связались с адвокатом. Но результата пока нет. По этой причине Колобаева пока не называет название сериала и имена участников съемочной группы.

Позже она разместила на своей странице также и видео со съемок сериала, которые российские телеканалы использовали для своих программ о якобы "разоблачении фейков".