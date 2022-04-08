Пропагандисти на росТБ вкрали кадри зі зйомок серіалу для створення фейків про війну
На російському пропагандистському телебаченні використовують кадри зі зйомок серіалів, щоб нібито "викрити українські фейки".
Про це розповіла учасниця знімальної групи Надія Колобаева і надала підтвердження у вигляді фото і відео.
"Нещодавно в ефірі" Росія-24 "вирішили"викрити українські фейки". І що ви думаєте? Вони в ефірі сказали, що "двоє українців у військовій формі обмотують манекен скотчем, щоб видати його за труп". А це ми 20 березня знімали у Всеволожську падіння з вікна для нашого серіалу, а це наші постановники трюків готують Альбертика до зйомки!" – написала Колобаева.
У коментарях дівчина зазначила, що процес зйомок хтось знімав на камеру, а потім це відео використовували для створення Програми на "Росія-24".
У коментарях вона додала, що співробітники знімальної групи вже звернулися в правоохоронні органи та зв'язалися з адвокатом. Але результату поки немає. З цієї причини Колобаєва поки не називає назву серіалу та імена учасників знімальної групи.
Пізніше вона розмістила на своїй сторінці також і відео зі зйомок серіалу, які російські телеканали використовували для своїх програм про нібито "викриття фейків".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти не вірили, що в українських селах є газ і рили окопи по трубах.
А також розповідали про те, що в одній зі шкіл окупанти винесли все, що змогли й залишили дітям послання – "миру та успіхів у навчанні".
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.