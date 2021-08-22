Пропагандистка Скабеева устроила истерику из-за украинских военных на репетиции парада

В Киеве на репетиции парада, приуроченного ко Дню Независимости, украинские военные "передали привет" президенту РФ Владимиру Путину. Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за этого, и потребовала извинения Владимира Зеленского.
Об этом она заявила на канале "России 1" в эфире передачи "60 минут".
Пропагандисты пытались разобраться, на самом ли деле военные ВСУ спели известную песню о Путине, или это был фейк.
"В украинской армии официально признали, что видео не фейк. Более того, сегодня была новая репетиция и эти сволочи снова вышли, надеясь на транзит газа, с этими адскими кричалками. Они в восторге, они гордятся, а наиболее пробитые утверждают, что это должно стать официальным армейским приветствием", - отметила Скабеева.
Она захотела, чтобы президент Украины нашел и наказал виновных, а после принес публичные извинения.
Напомним, пропагандистка Скабеева на российском ТВ отличилась новым бредом. Она назвала гопак украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка "москальской присядкой".
Мы также писали о том, что Скабеева опозорилась новым фейком про Украину. Она заявила, что "на Донбасс идет ЛГБТ-колонна".