RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через українських військових на репетиції параду

Автор: Styler

У Києві на репетиції параду, присвяченого до Дня Незалежності, українські військові "передали привіт" президенту РФ Володимиру Путіну. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала істерику через це, і зажадала вибачення Володимира Зеленського.

Про це вона заявила на каналі "Росії 1" в ефірі передачі "60 хвилин".

Пропагандисти намагалися розібратися, чи дійсно військові ЗСУ заспівали відому пісню про Путіна, чи це був фейк.

"В українській армії офіційно визнали, що, відео фейк. Більш того, сьогодні була. Нова репетиція і ці сволоти знову вийшли, сподіваючись на транзит газу, з цими пекельними кричалками. Вони в захваті, вони пишаються, а найбільш пробиті стверджують, що це повинно стати офіційним армійським привітанням", - зазначила Скабєєва.

Вона захотіла, щоб президент України знайшов і покарав винних, а після публічно вибачився.

Нагадаємо, пропагандистка Скабеева на російському ТБ відзначилася новою маячнею. Вона назвала гопак українського олімпійського чемпіона Жана Беленюка "москальською присядкою".

Ми також писали про те, що Скабеева зганьбилася новим фейком про Україну. Вона заявила, що "на Донбас йде ЛГБТ-колона".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація