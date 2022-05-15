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Промывать или замачивать? Вот как на самом деле готовят рис для рассыпчатого плова

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Воскресенье 15 мая 2022 20:05
Промывать или замачивать? Вот как на самом деле готовят рис для рассыпчатого плова Фото: Как промывать рис для плова (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Вкусный рассыпчатый рис в плове - это то, к чему стремится каждый кулинар. Ведь сварить рисовую кашу с мясом - задача простая, а приготовить настоящий плов - это уже искусство.

Как правильно подготовить рис для плова - читайте ниже в нашем материале Styler.

Промывать не надо вообще

Эксперты говорят, что несмотря на распространенные советы промывать рис для настоящего вкусного рассыпчатого плова не нужно вообще.

Помыв рис в воде до ее прозрачности, вы не сможете получить желаемый результат.

Надо замачивать, но правильно

Рис для плова надо замочить без предварительного тщательного промывания.

Выдерживают крупу в воде от 1,5 до 4 часов. При этом воду необходимо хорошенько посолить.

Секрет в том, что вода для замачивания должна быть непременно горячей, около 60 градусов.

Соленая горячая вода лучше всего вымывает крахмал из риса, а благодаря этому плов получится и рассыпчатым, и вкусным.

Если же вы будете вымывать крахмал, тщательно перетирая рис руками, вы рискуете поломать крупинки, и они впитают больше влаги, чем нужно.

А простое промывание риса водой вообще никакой пользы не несет.

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