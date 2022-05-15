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Промивати чи замочувати? Ось як насправді готують рис для розсипчастого плову

Новость на русском →
Неділя 15 травня 2022 20:05
Промивати чи замочувати? Ось як насправді готують рис для розсипчастого плову Фото: Як промивати рис для плову (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Смачний розсипчастий рис у плові - це те, чого прагне кожний кулінар. Адже зварити рисову кашу з м'ясом - задача проста, а приготувати справжній плов - це вже мистецтво.

Як правильно підготувати рис для плову - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Промивати не треба взагалі

Експерти кажуть, що попри поширені поради промивати рис для справжнього смачного розсипчастого плову не потрібно взагалі.

Помивши рис у воді до її прозорості, ви не зможете отримати бажаний результат.

Треба замочувати, але правильно

Рис для плову треба замочити без попереднього ретельного промивання.

Витримують крупу у воді від 1,5 до 4 годин. При цьому воду необхідно гарненько посолити.

Секрет в тому, що вода для замочування має бути неодмінно гарячою, близько 60 градусів.

Солона гаряча вода найкраще вимиває крохмаль з рису, а завдяки цьому плов вийде і розсипчастим, і смачним.

Якщо ж ви будете вимивати крохмаль, ретельно перетираючи рис руками, ви ризикуєте поламати крупинки, і вони вберуть більше вологи, ніж треба.

А просте промивання рису водою взагалі ніякої користі не несе.

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