Промивати чи замочувати? Ось як насправді готують рис для розсипчастого плову
Смачний розсипчастий рис у плові - це те, чого прагне кожний кулінар. Адже зварити рисову кашу з м'ясом - задача проста, а приготувати справжній плов - це вже мистецтво.
Як правильно підготувати рис для плову - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Промивати не треба взагалі
Експерти кажуть, що попри поширені поради промивати рис для справжнього смачного розсипчастого плову не потрібно взагалі.
Помивши рис у воді до її прозорості, ви не зможете отримати бажаний результат.
Треба замочувати, але правильно
Рис для плову треба замочити без попереднього ретельного промивання.
Витримують крупу у воді від 1,5 до 4 годин. При цьому воду необхідно гарненько посолити.
Секрет в тому, що вода для замочування має бути неодмінно гарячою, близько 60 градусів.
Солона гаряча вода найкраще вимиває крохмаль з рису, а завдяки цьому плов вийде і розсипчастим, і смачним.
Якщо ж ви будете вимивати крохмаль, ретельно перетираючи рис руками, ви ризикуєте поламати крупинки, і вони вберуть більше вологи, ніж треба.
А просте промивання рису водою взагалі ніякої користі не несе.
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