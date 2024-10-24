Прокидаєтесь вночі і не можете заснути? Експерт назвала 3 речі, які потрібно зробити

Дуже важливо мати спокійний нічний сон, оскільки він налаштовує вас на новий день. Уникнути частих нічних пробуджень можна за допомогою 3 речей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Self.
Доктор філософії Фіона Барвік розповіла, замість того, щоб панікувати, що ви не можете знову заснути вночі, варто виконати 3 поради.
техніка, яка може допомогти швидко заснути ввечері:
Раніше ми повідомляли про 5 продуктів, які заборонено їсти перед сном, щоб не нашкодити організму.
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