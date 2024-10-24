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Прокидаєтесь вночі і не можете заснути? Експерт назвала 3 речі, які потрібно зробити

Що зробити, щоб швидше заснути вночі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дуже важливо мати спокійний нічний сон, оскільки він налаштовує вас на новий день. Уникнути частих нічних пробуджень можна за допомогою 3 речей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Self.

Доктор філософії Фіона Барвік розповіла, замість того, щоб панікувати, що ви не можете знову заснути вночі, варто виконати 3 поради.

техніка, яка може допомогти швидко заснути ввечері:

  • вимкніть світло, усі гаджети та щільно закрийте штори. Повинна бути темрява
  • ляжте у зручній позі в ліжку
  • починайте швидко кліпати протягом хвилини
  • наприкінці першої хвилини повіки втомлюються і мозок віддає команду організму, що слід спати
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