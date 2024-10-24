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Просыпаетесь ночью и не можете заснуть? Эксперт назвала 3 вещи, которые нужно сделать

Что сделать, чтобы побыстрее заснуть ночью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Очень важно иметь спокойный ночной сон, потому что он настраивает вас на новый день. Избежать частых ночных пробуждений можно с помощью 3 вещей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Self.

Доктор философии Фиона Барвик рассказала, вместо того, чтобы паниковать, что вы не можете снова заснуть ночью, следует выполнить 3 совета.

 В любом случае сосредоточение

техника, которая может помочь быстро заснуть вечером:

  • выключите свет, все гаджеты и плотно закройте шторы. Должна быть тьма
  • лягте в удобной позе в постели
  • начинайте быстро моргать в течение минуты
  • в конце первой минуты веки устают и мозг отдает команду организму, что следует спать
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