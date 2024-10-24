Просыпаетесь ночью и не можете заснуть? Эксперт назвала 3 вещи, которые нужно сделать

Очень важно иметь спокойный ночной сон, потому что он настраивает вас на новый день. Избежать частых ночных пробуждений можно с помощью 3 вещей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Self.
Доктор философии Фиона Барвик рассказала, вместо того, чтобы паниковать, что вы не можете снова заснуть ночью, следует выполнить 3 совета.
В любом случае сосредоточение
техника, которая может помочь быстро заснуть вечером:
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