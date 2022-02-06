Вот что произойдет с вашим здоровьем, если часто есть картофель с кожурой

Картофель - привычный для украинцев продукт питания, который, несмотря на кажущуюся простоту, очень полезен. А чтобы увеличить его ценность для нашего организма, врач советует употреблять корнеплод вместе с кожурой.

Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

По мнению эксперта, картофель считается одним из лучших продуктов питания в мире из-за его высокой питательной ценности и низкой цены.

"Некоторые исследования показали, что в некоторых странах есть несколько знаменитых "Деревень долголетия", где основным продуктом питания людей является картофель", - утверждает врач.

Чем же полезен картофель?

Картофель богат крахмалом, витамином С, витамином А, витаминами группы В, пищевыми волокнами, пантотеновой кислотой и минералами, такими как фосфор, кальций, магний и калий.

Интересно, что содержание витаминов в картофеле в 2,5 раза больше, чем в моркови, в 3,3 раза больше, чем в пекинской капусте, в 4,2 раза больше, чем в томатах, а содержание витамина С выше всего в овощах.

Почему с кожурой лучше, чем без кожуры?

Доктор Гарсия говорит, что содержание витаминов в кожуре картофеля достигает 80%, что намного выше, чем в самом картофеле.

При этом картофельная кожура содержит соланин, который является гликоалкалоидом - токсичным вещество. Но его в картофеле ничтожно мало.

Лишь при условии, что взрослый человек весом 60 кг съест 15 кг картофеля с кожурой в течение нескольких дней, соланин может навредить. Однако никто не может съесть столько картофеля.