Назван единственный витамин, который нужно принимать дополнительно: когда он точно необходим

Медицинская наука сходится во мнении, что необходимые организму витамины нам важно получать с едой, а не в виде добавок. Но есть всего один витамин, который в некоторых случаях нужен нам дополнительно.

Какой это витамин, и когда он показан - читайте ниже в материале Styler .

Как пишет издание Mundo Deportivo, речь идет о витамине D, который играет важную роль, способствуя усвоению кальция и укреплению костей. Но если у вас достаточный уровень в организме, принимать его необязательно.

Отметим, что о витамине D недавно высказался доктор Комаровский, назвав его единственным витамином, который следует принимать дополнительно. Все остальные нужно получать вместе с пище.

Когда нужно принимать витамин D в виде добавки?

Уровень витамина не включается в классический анализ крови, но если у вас есть следующие проблемы, вам лучше дополнительно провериться.

Речь идет о таких случаях:

вы редко бываете на солнце,

вы живете в холодных условиях, где короткий день и носите много одежды для защиты от холода,

вам больше 50 лет - со временем способность организма синтезировать витамин D снижается,

у вас ожирение,

у вас темная кожа - избыток меланина препятствует выработке витамина D из-за пребывания на солнце,

У вас проблемы с кишечником, что может вызвать проблемы с усвоением витамина D.

Врачи говорят, что низкий уровень витамина D может привести к серьезным проблемам, таким как развитие диабета второго типа или сердечно-сосудистые заболевания. Его дефицит также связывают с раком молочной железы и даже с преждевременной смертью.

Витамин D содержится в следующей еде: консервированный тунец, сардины, молоко, крупы и жирная рыба, такая как лосось.