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Назван единственный витамин, который нужно принимать дополнительно: когда он точно необходим

Новина українською →
Среда 26 января 2022 09:48
Назван единственный витамин, который нужно принимать дополнительно: когда он точно необходим Фото: Какой витамиин и в каких случаях нужно принимать дополнительно (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Медицинская наука сходится во мнении, что необходимые организму витамины нам важно получать с едой, а не в виде добавок. Но есть всего один витамин, который в некоторых случаях нужен нам дополнительно.

Какой это витамин, и когда он показан - читайте ниже в материале Styler.

Как пишет издание Mundo Deportivo, речь идет о витамине D, который играет важную роль, способствуя усвоению кальция и укреплению костей. Но если у вас достаточный уровень в организме, принимать его необязательно.

Отметим, что о витамине D недавно высказался доктор Комаровский, назвав его единственным витамином, который следует принимать дополнительно. Все остальные нужно получать вместе с пище.

Когда нужно принимать витамин D в виде добавки?

Уровень витамина не включается в классический анализ крови, но если у вас есть следующие проблемы, вам лучше дополнительно провериться.

Речь идет о таких случаях:

  • вы редко бываете на солнце,
  • вы живете в холодных условиях, где короткий день и носите много одежды для защиты от холода,
  • вам больше 50 лет - со временем способность организма синтезировать витамин D снижается,
  • у вас ожирение,
  • у вас темная кожа - избыток меланина препятствует выработке витамина D из-за пребывания на солнце,
  • У вас проблемы с кишечником, что может вызвать проблемы с усвоением витамина D.

Врачи говорят, что низкий уровень витамина D может привести к серьезным проблемам, таким как развитие диабета второго типа или сердечно-сосудистые заболевания. Его дефицит также связывают с раком молочной железы и даже с преждевременной смертью.

Витамин D содержится в следующей еде: консервированный тунец, сардины, молоко, крупы и жирная рыба, такая как лосось.

Ранее врачи также заявили, что витамин D при неконтролируемом приеме может негативно влиять на работу почек.

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