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Ось що станеться з вашим здоров'ям, якщо часто їсти картоплю зі шкіркою

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Неділя 06 лютого 2022 09:49
Ось що станеться з вашим здоров'ям, якщо часто їсти картоплю зі шкіркою Фото: чи можна їсти картоплю з шкіркою (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Картопля - звичний для українців продукт харчування, який, незважаючи на простоту, дуже корисний. А щоб збільшити його цінність для нашого організму, лікар радить вживати коренеплід разом зі шкіркою.

Про це розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.

На думку експерта, картопля вважається одним з найкращих продуктів у світі через її високу поживну цінність і низьку ціну.

"Деякі дослідження показали, що в деяких країнах є кілька знаменитих "Сіл довголіття", де основним харчовим продуктом людей є картопля", - стверджує лікар.

Чим же корисна картопля?

Картопля багата крохмалем, вітаміном С, вітаміном А, вітамінами групи В, харчовими волокнами, пантотеновою кислотою і мінералами, такими як фосфор, кальцій, магній і калій.

Цікаво, що вміст вітамінів в картоплі в 2,5 раза більше, ніж в моркві, в 3,3 раза більше, ніж в пекінській капусті, в 4,2 раза більше, ніж в томатах, а вміст вітаміну С вище всього в овочах.

Чому зі шкіркою краще, ніж без шкірки?

Доктор Гарсія каже, що вміст вітамінів в шкірці картоплі досягає 80%, що набагато вище, ніж в самій картоплі.

При цьому картопляна шкірка містить соланін, який є глікоалкалоїдом - токсичною речовиною. Але його в картоплі мізерно мало.

Лише за умови, що доросла людина вагою 60 кг з'їсть 15 кг картоплі з шкіркою протягом декількох днів, соланін може нашкодити. Однак ніхто не може з'їсти стільки картоплі.

Раніше ми писали, який вітамін потрібно приймати додатково, і коли обов'язково потрібно це робити.

Також доктор розповіла, що трапиться з організмом, якщо часто вживати банани.

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