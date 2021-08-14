Вот что произойдет с вашим телом, если на месяц отказаться от сладкого

Эксперты говорят, что в случае полного отказа от сахара придется вычеркнуть из рациона все продукты, имеющие хоть сколько сладкий вкус. В это число входят полезные фрукты, ягоды. На такие радикальные меры идти не нужно, но вычеркнуть добавочный сахар (в кофе, чае), десерты и рафинированные сахаросодержащие продукты нужно.

Что же случится, если вы пересмотрите свой рацион на предмет лишнего сахара?

Настроение стабилизируется

Вам может казаться, что после сладкого батончика вы "взлетаете", но на самом деле это не так. Американские ученые доказали, что женщины, употребляющие продукты с высоким гликемическим индексом, более подвержены депрессии. Кроме того резкие скачки сахара в организме могут приводить к перепадам настроения - после прилива эйфории от сладенького неминуемо идет упадок.

Вы станете реже болеть простудными заболеваниями

Доказано, что при регулярном переизбытке сахар в крови возникает хроническое воспаление. Вследствие, повышаются шансы заболеть простудой. А в некоторых случаях отказ от сахара облегчает проявления аллергии и астмы.

Вы сбросите вес

Согласно одному из исследований, убрав сахар из рациона мы уберем 350 лишних калорий в день. Подсчитано, что в среднем мы получаем около 22 чайных ложек сахара (вместо нормы в пять). Ведь сахар не только в привычных нам сладостях, но и в соусах, маринадах, кисломолочных продуктах, соках, алкоголе и так далее.

Зубы станут здоровее, а дыхание - свежее

Сахар подпитывает бактерии, которые влияют на запах изо рта. А о влиянии сахара на образование кариеса все мы знаем с детства, но почему-то предпочитаем об этом не думать.

Сон улучшится

Употребление сахара (особенно перед сном) может привести к дополнительному выбросу гормонов стресса, которые вам точно ни к чему, если вы хотите высыпаться.