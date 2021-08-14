Вот что произойдет с вашим телом, если на месяц отказаться от сладкого

Отказ от употребления сладкого - шаг непростой, но по уверению диетологов, очень важный и правильный. Доказано, что злоупотребление вкусняшками не только вредит зубам, но приводит к раннему старению, не говоря уже о лишних кило и вытекающих отсюда системных проблем организма.
Что случится с вашим телом, если в него не будет попадать сахар в течение месяца, пишет harpersbazaar.
Эксперты говорят, что в случае полного отказа от сахара придется вычеркнуть из рациона все продукты, имеющие хоть сколько сладкий вкус. В это число входят полезные фрукты, ягоды. На такие радикальные меры идти не нужно, но вычеркнуть добавочный сахар (в кофе, чае), десерты и рафинированные сахаросодержащие продукты нужно.
Настроение стабилизируется
Вам может казаться, что после сладкого батончика вы "взлетаете", но на самом деле это не так. Американские ученые доказали, что женщины, употребляющие продукты с высоким гликемическим индексом, более подвержены депрессии. Кроме того резкие скачки сахара в организме могут приводить к перепадам настроения - после прилива эйфории от сладенького неминуемо идет упадок.
Вы станете реже болеть простудными заболеваниями
Доказано, что при регулярном переизбытке сахар в крови возникает хроническое воспаление. Вследствие, повышаются шансы заболеть простудой. А в некоторых случаях отказ от сахара облегчает проявления аллергии и астмы.
Вы сбросите вес
Согласно одному из исследований, убрав сахар из рациона мы уберем 350 лишних калорий в день. Подсчитано, что в среднем мы получаем около 22 чайных ложек сахара (вместо нормы в пять). Ведь сахар не только в привычных нам сладостях, но и в соусах, маринадах, кисломолочных продуктах, соках, алкоголе и так далее.
Зубы станут здоровее, а дыхание - свежее
Сахар подпитывает бактерии, которые влияют на запах изо рта. А о влиянии сахара на образование кариеса все мы знаем с детства, но почему-то предпочитаем об этом не думать.
Сон улучшится
Употребление сахара (особенно перед сном) может привести к дополнительному выбросу гормонов стресса, которые вам точно ни к чему, если вы хотите высыпаться.
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