Ось що станеться з вашим тілом, якщо на місяць відмовитися від солодкого

Експерти кажуть, що в разі повної відмови від цукру доведеться викреслити з раціону всі продукти, що мають хоч скільки солодкий смак. У це число входять корисні фрукти, ягоди. На такі радикальні заходи йти не потрібно, але викреслити додатковий цукор (в каві, чаї), десерти і рафіновані цукровмісні продукти потрібно.

Що ж трапиться, якщо ви переглянете свій раціон на предмет зайвого цукру?

Настрій стабілізується

Вам може здаватися, що після солодкого батончика ви "злітаєте", але насправді це не так. Американські вчені довели, що жінки, які вживають продукти з високим глікемічним індексом, більш схильні до депресії. Крім того різкі скачки цукру в організмі можуть призводити до перепадів настрою - після припливу ейфорії від солоденького неминуче йде спад.

Ви станете рідше хворіти на простудні захворювання

Доведено, що при регулярному надлишку цукор в крові виникає хронічне запалення. Внаслідок, підвищуються шанси захворіти на застуду. А в деяких випадках відмова від цукру полегшує прояви алергії та астми.

Ви скинете вагу

Згідно з одним з досліджень, прибравши цукор з раціону ми приберемо 350 зайвих калорій в день. Підраховано, що в середньому ми отримуємо близько 22 чайних ложок цукру (замість норми в п'ять). Адже цукор не тільки в звичних нам солодощах, але і в соусах, маринадах, кисломолочних продуктах, соках, алкоголі і так далі.

Зуби стануть здоровішими, а дихання - свіжішим

Цукор підживлює бактерії, які впливають на запах з рота. А про вплив цукру на утворення карієсу всі ми знаємо з дитинства, але чомусь вважаємо за краще про це не думати.

Сон покращиться

Вживання цукру (особливо перед сном) може призвести до додаткового викиду гормонів стресу, які вам точно ні до чого, якщо ви хочете висипатися.