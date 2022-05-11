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Вот что произойдет с вами, если употреблять много молока

Фото: можно ли пить много молока (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Молоко, безусловно, очень полезный продукт, однако и здесь надо помнить о мере. Можно ли себе навредить употреблением большого количества молока?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Медик уверена, что молоко очень питательное и является важной частью нашего сбалансированного питания.

В чем преимущества употребления молока

Доктор Гарсиа пишет, что есть много преимуществ употребления молока. Оно может обеспечить организм такими питательными веществами, как белки, жиры, минералы, витамины и тому подобное. Поможет стимулировать рост костей и поддерживать их плотность.

Медик считает, что в день достаточно выпивать 1-2 стакана молока.

Избыток молока может быть плохим для здоровья

Молоко содержит большое количество D-галактозы, которая может быть превращена в глюкозу во время нормального обмена веществ в организме.

"Однако избыток D-галактозы может вызвать системный окислительный стресс, который может привести к хроническому воспалению и многим хроническим заболеваниям", - пишет врач.

Исследование показало связь молока с болезнями

Начиная с 1987 года, шведские специалисты 32 года изучали 61 433 женщины и 45 339 мужчин разного возраста.

Результаты, опубликованные в британском медицинском журнале BMJ, обнаружили "значительное позитивная связь между потреблением молока и остеопорозом, переломами и смертностью".

Исследователи считают, что употребление большого количества молока увеличивает риск остеопороза, переломов и смерти, а причиной этого является D-галактоза.

Ранее мы писали, какое жирное мясо на самом деле полезно для здоровья.

Также сообщалось, что врач рассказала о последствиях частого употребления лука.

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