Вот что произойдет с вами, если часто есть бананы

Бананы сделают вас счастливее

По словам эксперта, бананы богаты триптофаном, который в организме превращается в серотонин.

Серотонин может увеличить чувство счастья и благополучия и помогает людям легко заснуть.

Кроме того, бананы богаты пантотеновой кислотой, гормоном счастья в организме, который снимает стресс, устраняет проблемы и помогает чувствовать себя счастливыми и довольными.

Поэтому во многих странах бананы также называют «счастливыми фруктами» .

Могут ли бананы повышать уровень сахара в крови?

По словам врача, банан средней длины содержит 14 граммов сахара и 6 граммов крахмала, но гликемический индекс бананов невысокий. Умеренное употребление бананов не повысит уровень сахара в крови.

Бананы богаты пищевыми волокнами. Один банан средней длины может обеспечить около 3 граммов пищевых волокон, которые могут ускорить перистальтику желудочно-кишечного тракта и вывести токсины и мусор.

Также фрукт богат калием и магнием - незаменимыми микроэлементами для организма. Банан среднего размера содержит 420 мг калия и 32 мг магния.

Бананы содержат флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами, регулирующими иммунную систему и замедляющими процесс старения организма.

"Съедание 2–3 бананов в день не сделает вас толстым... 2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы", - заключила врач.