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Ось що станеться з вами, якщо часто їсти банани

Автор: Світлана Мащенко

Банани займають третє місце в десятці найкорисніших фруктів в світі. Вони поживні, корисні і смачні, містять багато необхідних для організму поживних речовин.

Про користь бананів розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Банани зроблять вас щасливішими

За словами експерта, банани багаті триптофаном, який в організмі перетворюється на серотонін.

Серотонін може збільшити відчуття щастя і благополуччя і допомагає людям легко заснути.

Крім того, банани багаті пантотеновою кислотою, гормоном щастя в організмі, який знімає стрес, усуває проблеми і допомагає відчувати себе щасливими і задоволеними.

Тому в багатьох країнах банани також називають "щасливими фруктами".

Чи можуть банани підвищувати рівень цукру в крові?

За словами лікаря, банан середньої довжини містить 14 грамів цукру і 6 грамів крохмалю, але глікемічний індекс бананів невисокий. Помірне вживання бананів не підвищить рівень цукру в крові.

Банани багаті харчовими волокнами. Один банан середньої довжини може забезпечити близько 3 грамів харчових волокон, які можуть прискорити перистальтику шлунково-кишкового тракту і вивести токсини і сміття.

Також фрукт багатий калієм і магнієм - незамінними мікроелементами для організму. Банан середнього розміру містить 420 мг калію і 32 мг магнію.

Банани містять флавоноїди, які є потужними антиоксидантами, що регулюють імунну систему і уповільнюють процес старіння організму.

"З'їдання 2-3 бананів в день не зробить вас товстим... 2-3 банани можуть забезпечити достатньо енергії для 2 годин енергійних вправ. Не дивно, що багато відомих спортсменів віддають перевагу бананам", - підсумувала лікар.

Раніше експерт розповіла також, що трапиться з організмом, якщо кожен день з'їдати по два банани.

Також лікар назвала найкорисніший жіночий овоч.

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