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Вот что случится с вами, если каждый день съедать по два банана

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Вторник 14 декабря 2021 10:05
Вот что случится с вами, если каждый день съедать по два банана Фото: Что будет, если есть бананы каждый день (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Бананы - один из самых калорийных фруктов, из-за чего мы часто видим рекомендации ограничивать себя в их употреблении. Огромным плюсом бананов для нас является доступность круглый год и стабильная невысокая цена. Но можно ли в день съедать 2-3 банана, и что будет, если так делать?

На эти вопросы ответила врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Эксперт уверена, что банан - один из самых полезных фруктов. Он обладает умеренной сладостью и содержит множество необходимых организму питательных веществ.

Доктор Гарсия утверждает, что бананы - не калорийны (сравнительно с многими другими продуктами). Один банан среднего размера весит около 100 граммов и содержит около 80 калорий.

"Съедание 2–3 бананов в день не сделает вас толстым", - заявляет врач.

Факты о бананах, которые мотивируют вас их есть

Бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А.

Банан имеет низкий гликемический индекс - 51.

100 граммов банана содержат:

  • 75 граммов воды,
  • 1,32 грамма белка,
  • 0,58 грамма жира,
  • 19,3 грамма углеводов,
  • 0,82 мг пищевых волокон,
  • 9,3 мг кальция,
  • 8,5 мг фосфора,
  • 0,55 мг железа,
  • 0,24 мг каротина,
  • 10,3 мг витамина B,
  • 6 мг витамина B20,
  • 0,78 мг ниацина.

Бананы подарят вам радость

Кроме того бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми. Поэтому бананы называют "счастливыми фруктами".

Бананы известны высоким содержанием калия, который положительно влияет на обеспечение и восстановление энергии.

"2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы", - заключила врач.

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