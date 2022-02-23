Что произойдет с организмом, если каждый день стоять в планке
Одним из самых действенных упражнений является планка. Она помогает подтянуть тело и избавиться от живота. Поэтому, если правильно ее выполнять, то с организмом и телом произойдут положительные изменения.
К тому же важно уделять внимание упражнению каждый день, сообщает ProstoWay.
Что будет с организмом
Укрепятся мышцы спины
Планка заставляет работать все тело сразу и укрепляет корсет мышц, который поддерживает позвоночник. Также одновременно подтягиваются мышцы спины, ног и ягодиц. Большинство мышц ног будут проработаны, и уже через несколько недель ваши ноги станут стройнее.
Улучшится осанка
Эксперты говорят, если вы горбитесь и сутулитесь, то вам необходимо выполнять планку каждый день. Она сделает вашу осанку прямой, а спину ровной.
Ускорится обмен веществ
Планка приводит к сжиганию калорий и ускоряет метаболизм. В частности, это происходит путем наращивания мышц и поддерживания их в тонусе.
Что будет, как часто делать планку (freepik)
Добавляет гибкости
Это упражнение растягивает и укрепляет все задние группы мышц. Ваше тело начнет спокойно справляться со все большей нагрузкой.
Снимает напряжение
Упражнение растягивает области мышц, которые чаще всего напрягаются во время тревоги и страха. Мышцы стресса расслабляются, снимается напряжение и улучшается настроение.
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