Что произойдет с организмом, если каждый день стоять в планке

Одним из самых действенных упражнений является планка. Она помогает подтянуть тело и избавиться от живота. Поэтому, если правильно ее выполнять, то с организмом и телом произойдут положительные изменения.

К тому же важно уделять внимание упражнению каждый день, сообщает ProstoWay .

Что будет с организмом

Укрепятся мышцы спины

Планка заставляет работать все тело сразу и укрепляет корсет мышц, который поддерживает позвоночник. Также одновременно подтягиваются мышцы спины, ног и ягодиц. Большинство мышц ног будут проработаны, и уже через несколько недель ваши ноги станут стройнее.

Улучшится осанка

Эксперты говорят, если вы горбитесь и сутулитесь, то вам необходимо выполнять планку каждый день. Она сделает вашу осанку прямой, а спину ровной.

Ускорится обмен веществ

Планка приводит к сжиганию калорий и ускоряет метаболизм. В частности, это происходит путем наращивания мышц и поддерживания их в тонусе.

Что будет, как часто делать планку (freepik)

Добавляет гибкости

Это упражнение растягивает и укрепляет все задние группы мышц. Ваше тело начнет спокойно справляться со все большей нагрузкой.

Снимает напряжение

Упражнение растягивает области мышц, которые чаще всего напрягаются во время тревоги и страха. Мышцы стресса расслабляются, снимается напряжение и улучшается настроение.