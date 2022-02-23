Що станеться з організмом, якщо кожного дня стояти у планці
Однією із найдієвіших вправ є планка. Вона допомагає підтягнути тіло і позбавитися живота. Тому, якщо правильно її виконувати, то з організмом та тілом відбудуться позитивні зміни.
До того ж важливо приділяти увагу вправі кожного дня, повідомляє ProstoWay.
Що буде з організмом
Зміцняться м'язи спини
Планка змушує працювати все тіло одразу та зміцнює корсет м'язів, який підтримує хребет. Також одночасно підтягуються м'язи спини, ніг та сідниць. Більшість м'язів ніг будуть пропрацьовані, і вже через декілька тижнів ваші ноги стануть стрункішими.
Поліпшиться постава
Експерти кажуть, якщо ви горбитесь і сутулитесь, то вам необхідно виконувати планку щодня. Вона зробить вашу поставу прямою, а спину рівною.
Прискориться обмін речовин
Планка призводить до спалювання калорій та прискорює метаболізм. Зокрема, це відбувається шляхом нарощування м'язів та підтримування їх у тонусі.
Що буде, як часто робити планку (freepik)
Додає гнучкості
Ця вправа розтягує та зміцнює всі задні групи м'язів. Ваше тіло почне спокійно справлятися з дедалі більшим навантаженням.
Знімає напругу
Вправа розтягує ділянки м'язів, які найчастіше напружуються під час тривоги та страху. М'язи стресу розслабляються, знімається напруга та покращується настрій.
Раніше ми повідомляли, як збільшити силу м'язів не напружуючись.
Також ми писали, якими видами спорту не можна займатися при варикозі.