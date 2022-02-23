Що станеться з організмом, якщо кожного дня стояти у планці

Однією із найдієвіших вправ є планка. Вона допомагає підтягнути тіло і позбавитися живота. Тому, якщо правильно її виконувати, то з організмом та тілом відбудуться позитивні зміни.

До того ж важливо приділяти увагу вправі кожного дня, повідомляє ProstoWay .

Що буде з організмом

Зміцняться м'язи спини

Планка змушує працювати все тіло одразу та зміцнює корсет м'язів, який підтримує хребет. Також одночасно підтягуються м'язи спини, ніг та сідниць. Більшість м'язів ніг будуть пропрацьовані, і вже через декілька тижнів ваші ноги стануть стрункішими.

Поліпшиться постава

Експерти кажуть, якщо ви горбитесь і сутулитесь, то вам необхідно виконувати планку щодня. Вона зробить вашу поставу прямою, а спину рівною.

Прискориться обмін речовин

Планка призводить до спалювання калорій та прискорює метаболізм. Зокрема, це відбувається шляхом нарощування м'язів та підтримування їх у тонусі.

Що буде, як часто робити планку (freepik)

Додає гнучкості

Ця вправа розтягує та зміцнює всі задні групи м'язів. Ваше тіло почне спокійно справлятися з дедалі більшим навантаженням.

Знімає напругу

Вправа розтягує ділянки м'язів, які найчастіше напружуються під час тривоги та страху. М'язи стресу розслабляються, знімається напруга та покращується настрій.