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Підступи хакерів: на табло одеського аеропорту "послали" Грету Тунберг

STYLERЖиття    17.10.2019 - 15:28
Підступи хакерів: на табло одеського аеропорту "послали" Грету Тунберг
Хакери зламали табло (Колаж РБК-Україна)

В Одесі хакери зламали табло нового терміналу аеропорту

В Одесі хакери "попрацювали" над електронним табло з розкладом рейсів в аеропорту. Замість звичних вказівок часу вильоту і терміналу, на табло з'явилася фотографія юної активістки Грети Тунберг і напис "F*ck you Greta". Про це повідомили на сторінці Odessa Hello в Facebook і опублікували фото витівки невідомих "умільців".

"Новий термінал аеропорту, схоже, благополучно хакнули", - написали під знімком.

Підступи хакерів: на табло одеського аеропорту &quot;послали&quot; Грету Тунберг

В аеропорту Одеси відзначилися хакери (facebook.com/odessahello)

Нагадаємо, що юна шведка прославилася на весь світ після того, як у серпні 2018-го розпочала свій одиночний шкільний страйк у Стокгольмі із закликом до політиків звернути увагу на проблему зміни клімату і вимогою від світової влади дотримання Паризького договору по скороченню шкідливих викидів.

Також 16-річна Грета виступає за скасування польотів літаками. На підтримку цієї ідеї дівчина навіть прибула в Нью-Йорк на конференцію ООН по клімату на спортивній яхті Malizia2 класу IMOCA, вона перепливла Атлантичний океан.

Підступи хакерів: на табло одеського аеропорту &quot;послали&quot; Грету ТунбергГрета Тунберг (фото: instagram.com/gretathunberg)

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