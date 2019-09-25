16-летняя экоактивистка из Швеции оказалась дочерью звезды Евровидения

Грета Тунберг оказалась дочерью звезды "Евровидения" (коллаж: РБК-Украина)

Грета Тунберг подняла мир на миллионные климатические протесты

Грета Тунберг, юная экоактивистка из Швеции, вдохновившая миллионы людей в мире выходить на протесты против климатических изменений, оказалась дочерью известной шведской оперной певицы Малены Эрнман, выступившей на Евровидении-2009.

Грета Тунберг с мамой (фото: соцсети)

Стоит отметить, что международный песенный конкурс в 2009 году проходил в Москве после победы в предыдущем году Димы Билана. А в 2012 году Малена Эрнман приезжала в Москву, чтобы дать концерт в филармонии.

Малена Эрнман на Евровидении-2009 (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Грета Тунберг прославилась еще год назад - девочка начала протестовать под шведским парламентом с плакатом с надписью "Школьная забастовка за климат".

А недавно на Генеральной ассамблее ООН выступила с мощным заявлением к мировым лидерам, обвинив их в том, что они украли ее мечты и ее детство.

Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в украденном детстве Шестнадцатилетняя шведская школьница Грета Тунберг обвинила собравшихся в ООН на Саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство. "Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране, Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями!". "Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на гране исчезновения, а все, о чем можете говорить вы - это деньги и сказки про рост экономики". Она призвала глав государств даже не пытаться заверять, что для борьбы с загрязнением окружающей среды делается достаточно. Завершая свое выступление, Грета Тунберг заявила, что "новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей". "И если вы подведете нас, мы никогда не простим", - заключила она. Опубліковано Организация Объединенных Наций Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Грета Тунберг на Генеральной ассамблее ООН (видео: facebook.com)

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