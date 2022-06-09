UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что происходит в вестибюле вокзала Киева после установки там "рамок, как в аэропорту" (фото)

Рамки-металлоискатели на Центральном вокзале Киева (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

На Центральном железнодорожном вокзале Киева усилили меры безопасности, установив рамки-металлоискатели в вестибюле. Теперь, чтобы попасть на поезд, пассажирам приходится пройти процедуру, напоминающую проверочный осмотр в аэропортах.

Есть ли "пробки" на вокзале из-за нововведения и эффективны ли эти рамки - смотрите в материале Styler ниже.

Как выглядит осмотр пассажиров на вокзале Киева

Комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров включает в себя два стационарных металлоискателя, четыре рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетекторов и мобильную рентгено-телевизионную установку.

Укрзализныця сразу после установки "пунктов пропуска" предупредила украинцев, чтобы все приходили на вокзал не "впритык" к отправлению поезда.

Ведь прохождение рамок металлодетекторов и осмотр вещей занимает некоторое время. А если пассажиров много - то процедура может затянуться.

И хотя некоторые юзеры в комментариях на страницах УЗ в соцсетях возмущались нововведением (ссылаясь как раз на перспективу стояния в очереди чуть ли не часами), но, как показала практика, все совсем не так.

Подтверждение тому - эти фото, сделанные 9 июня фотокорреспондентом РБК-Украина на киевском вокзале.

Проверка на киевском железнодорожном вокзале Киева (фото: РБК-Украина)

Отметим, что благодаря система осмотра за день работники УЗ и правоохранители выявили шесть случаев, когда потенциальные пассажиры пытались пронести с собой оружие.

Ранее мы писали, что сын американского мультимиллиардера Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде и фотографировался с проводниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныцяВокзальная