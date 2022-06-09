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Сын Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде: 113 млрд не повод для выпендрежа (фото)

Новина українською →
Киев, Четверг 09 июня 2022 11:25
Сын Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде: 113 млрд не повод для выпендрежа (фото) Говард Баффетт в Украине (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Говард Баффетт - сын филантропа и мультимиллиардера Уоррена Баффетта, который входит в топ-5 самых богатых людей планеты, - приехал в Украину.

В Киеве его встретили на железнодорожном вокзале. Ведь в столицу нашей страны потомок инвестора, состояние которого на июнь 2022 года составляет 113 миллиардов долларов, приехал на поезде Укрзализныци.

"Ничего необычного для Украины, просто Говард Баффетт, сын американского миллиардера, одного из самых богатых людей мира, во время визита в Киев по железной дороге", - говорится на Facebook-странице УЗ, где и опубликовано фото 67-летнего богача в компании проводников.

Сын Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде: 113 млрд не повод для выпендрежа (фото)

Говард Баффетт в Украине (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Зачем Баффет приехал в Украину?

Баффет-младший прибыл в нашу страну по приглашению Владимира Зеленского.

Ведь ранее президент Украины пригласил представителей американского бизнеса присоединиться к проектам восстановления орошаемых систем в Одесской области, поддержки наших людей, разминирования и реформирования школьного питания.

Так как старший сын легендарного филантропа и сам занимается благотворительностью в сфере сельского хозяйства много лет и совершил немало проектов в мире, то он не смог отказаться.

Таким образом Говард Уорренович стал одним из первых бизнесменов из США, который вызвался помочь украинцам.

Кто такой Говард Баффет

Говард Грэм Баффетт является известным бизнесменом, филантропом, экс-политиком, а еще фотографом, фермером и экоактивистом.

В штате Иллинойс, где проживает Говард с семьей, он владеет огромной фермой площадью в 1500 акров.

Также у него есть исследовательские фермы в Аризоне и Южной Африке. Он является сторонником природоохранного земледелия без обработки.

В свое время он был директором Coca-Cola Company, Lindsay Corporation, Archer Daniels Midland Company, The GSI Group и других известных компаний и корпораций.

Сын Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде: 113 млрд не повод для выпендрежа (фото)

Говард Баффетт (фото: wikipedia.org)

О его состоянии, однако, западные СМИ не слишком распространяются. А вот о его отце, которого называют "оракулом" или "мудрецом" Омахи, знают все.

91-летний Уоррен Баффетт и сегодня ежемесячно приумножает свое состояние.

При этом бизнесмен пообещал в свое время отдать 99% своих денег на благотворительные дела.

Интересно, что Баффетт-старший ведет довольно скромный образ жизни. Вот, например, его дом в Омахе:

Сын Уоррена Баффетта приехал в Киев на обычном поезде: 113 млрд не повод для выпендрежа (фото)

Дом Уоррена Баффетта (фото: wikipedia.org)

Поэтому неудивительно, что его дети пошли по следам отца и не "выпендриваются" своим богатством.

Напомним, что на железнодорожном вокзале Киева появилось очень важное нововведение, которое немного усложнит жизнь пассажирам.

Ранее мы писали, что известный американский рестлер встретился с фанатом из Мариуполя, дом которого разрушили русские.

Читайте также о том, зачем украинская звезда тенниса Элина Свитолина стала амбассадором United24.

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