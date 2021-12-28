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Вот что происходит с вашим организмом, когда ему не хватает кальция

Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, какие неприятные последствия могут быть при нехватке в организме важнейшего минерала - кальция. Что делать при дефиците кальция, с каким витамином его нужно принимать, и в каких продуктах содержится больше всего минерала?

Об этом рассказала доктор из США, Люсия Гарсиа, пишет Quora.

  • системное заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани

  • молочные продукты (Творог, сыры, йогурт, сметана, кефир),
  • рыба (лосось и сардины),
  • зеленые листовые овощи (шпинат и все виды капусты),
  • орехи (особенно миндаль и бразильский орех),
  • семена (кунжут, мак, чиа),
  • соя и соевые продукты,
  • травы (петрушка, укроп, базилик, листья горчицы и одуванчика),
  • цитрусовые,
  • сухофрукты.

Отметим, что доктор Комаровский предостерегает от того, чтобы употреблять много молочных продуктов в качестве источника кальция. Так как кальций - прямой антагонист железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.

Ранее врач также рассказала про овощ, употребление которого является секретом долгожителей.

Также медик назвала овощ, который не нужно чистить от кожуры. Едим мы его практически каждый день.

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здоровьеврачиКальций