Вот что происходит с вашим организмом, когда ему не хватает кальция

Врач рассказала, какие неприятные последствия могут быть при нехватке в организме важнейшего минерала - кальция. Что делать при дефиците кальция, с каким витамином его нужно принимать, и в каких продуктах содержится больше всего минерала?
Об этом рассказала доктор из США, Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Отметим, что доктор Комаровский предостерегает от того, чтобы употреблять много молочных продуктов в качестве источника кальция. Так как кальций - прямой антагонист железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.
Ранее врач также рассказала про овощ, употребление которого является секретом долгожителей.
Также медик назвала овощ, который не нужно чистить от кожуры. Едим мы его практически каждый день.