Ось що відбувається з вашим організмом, коли йому не вистачає кальцію

Лікар розповіла, які неприємні наслідки можуть бути при нестачі в організмі найважливішого мінералу - кальцію. Що робити при дефіциті кальцію, з яким вітаміном його потрібно приймати, і в яких продуктах міститься найбільше мінералу?
Про це розповіла доктор з США, Люсія Гарсіа, пише Quora.
Відзначимо, що доктор Комаровський застерігає від того, щоб вживати багато молочних продуктів як джерело кальцію. Так як кальцій - прямий антагоніст заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.
Раніше лікар також розповіла про овоч, вживання якого є секретом довгожителів.
Також медик назвала овоч, який не потрібно чистити від шкірки. Їмо ми його практично кожен день.