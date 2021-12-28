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Ось що відбувається з вашим організмом, коли йому не вистачає кальцію

Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, які неприємні наслідки можуть бути при нестачі в організмі найважливішого мінералу - кальцію. Що робити при дефіциті кальцію, з яким вітаміном його потрібно приймати, і в яких продуктах міститься найбільше мінералу?

Про це розповіла доктор з США, Люсія Гарсіа, пише Quora.

  • системне захворювання, що характеризується недостатньою мінералізацією кісткової тканини

  • молочні продукти (сир, сири, йогурт, сметана, кефір),
  • риба (лосось і сардини),
  • зелені листові овочі (шпинат і всі види капусти),
  • горіхи (особливо мигдаль і бразильський горіх),
  • насіння (кунжут, мак, чіа),
  • соя та соєві продукти,
  • трави (петрушка, кріп, базилік, листя гірчиці і кульбаби),
  • цитрусові,
  • сухофрукти.

Відзначимо, що доктор Комаровський застерігає від того, щоб вживати багато молочних продуктів як джерело кальцію. Так як кальцій - прямий антагоніст заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.

Раніше лікар також розповіла про овоч, вживання якого є секретом довгожителів.

Також медик назвала овоч, який не потрібно чистити від шкірки. Їмо ми його практично кожен день.

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здоровьеврачиКальций