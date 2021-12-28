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Вот что происходит с вашим организмом, когда ему не хватает кальция

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Вторник 28 декабря 2021 09:59
Вот что происходит с вашим организмом, когда ему не хватает кальция Фото: Врач рассказала о последствиях дефицита кальция
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, какие неприятные последствия могут быть при нехватке в организме важнейшего минерала - кальция. Что делать при дефиците кальция, с каким витамином его нужно принимать, и в каких продуктах содержится больше всего минерала?

Об этом рассказала доктор из США, Люсия Гарсиа, пишет Quora.

По словам медика, кальций - самый распространенный минерал в организме, составляющий около 1,5-2,0% от веса тела.

При этом 99% кальция содержится в костях и зубах, обеспечивая прочность твердых тканей. И только 1% кальция распределяется в клетках и крови.

Хотя в клетках и крови мало кальция, он играет очень важную роль в обеспечении нормального свертывания крови, укреплении нервной системы, регулировке сердечного ритма, сокращении мышц и успокаивании настроения, а также предотвращении бессонницы.

Дефицит кальция может вызывать:

  • боли в суставах,
  • остеопороз,
  • остеомаляцию (системное заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани),
  • судороги,
  • мышечные боли,
  • спазмы,
  • боли в спине,
  • переломы,
  • старение кожи,
  • выпадение волос,
  • гипергидроз (повышенная потливость всего тела или отдельных участков),
  • головокружение,
  • головные боли и другие симптомы.

Доктор Гарсиа говорит, что рекомендуемая суточная доза кальция составляет 800 мг для взрослых, от 1000 до 1200 мг для подростков и 1000 мг для людей среднего и пожилого возраста старше 50 лет.

Витамин D тесно связан с усвоением кальция

Когда организму не хватает витамина D, кальций не может полностью усваиваться и использоваться.

Врач утверждает, что при добавлении кальция необходимо принимать добавки с витамином D. Рекомендуемая суточная доза витамина D должна составлять не менее 800 МЕ.

"Витамин D и кальций лучше всего принимать одновременно. Как правило, лучший эффект достигается ночью", - добавила эксперт.

В этих продуктах больше всего кальция:

  • молочные продукты (Творог, сыры, йогурт, сметана, кефир),
  • рыба (лосось и сардины),
  • зеленые листовые овощи (шпинат и все виды капусты),
  • орехи (особенно миндаль и бразильский орех),
  • семена (кунжут, мак, чиа),
  • соя и соевые продукты,
  • травы (петрушка, укроп, базилик, листья горчицы и одуванчика),
  • цитрусовые,
  • сухофрукты.

Отметим, что доктор Комаровский предостерегает от того, чтобы употреблять много молочных продуктов в качестве источника кальция. Так как кальций - прямой антагонист железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.

Ранее врач также рассказала про овощ, употребление которого является секретом долгожителей.

Также медик назвала овощ, который не нужно чистить от кожуры. Едим мы его практически каждый день.

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