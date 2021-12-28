Вот что происходит с вашим организмом, когда ему не хватает кальция

Врач рассказала, какие неприятные последствия могут быть при нехватке в организме важнейшего минерала - кальция. Что делать при дефиците кальция, с каким витамином его нужно принимать, и в каких продуктах содержится больше всего минерала?

Об этом рассказала доктор из США, Люсия Гарсиа, пишет Quora .

По словам медика, кальций - самый распространенный минерал в организме, составляющий около 1,5-2,0% от веса тела.

При этом 99% кальция содержится в костях и зубах, обеспечивая прочность твердых тканей. И только 1% кальция распределяется в клетках и крови.

Хотя в клетках и крови мало кальция, он играет очень важную роль в обеспечении нормального свертывания крови, укреплении нервной системы, регулировке сердечного ритма, сокращении мышц и успокаивании настроения, а также предотвращении бессонницы.

Дефицит кальция может вызывать:

боли в суставах,

остеопороз,

остеомаляцию ( системное заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани ),

системное заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани судороги,

мышечные боли,

спазмы,

боли в спине,

переломы ,

старение кожи,

выпадение волос,

гипергидроз (повышенная потливость всего тела или отдельных участков),

головокружение,

головные боли и другие симптомы.

Доктор Гарсиа говорит, что р екомендуемая суточная доза кальция составляет 800 мг для взрослых, от 1000 до 1200 мг для подростков и 1000 мг для людей среднего и пожилого возраста старше 50 лет.

Витамин D тесно связан с усвоением кальция

Когда организму не хватает витамина D, кальций не может полностью усваиваться и использоваться.

Врач утверждает, что п ри добавлении кальция необходимо принимать добавки с витамином D. Рекомендуемая суточная доза витамина D должна составлять не менее 800 МЕ.

"Витамин D и кальций лучше всего принимать одновременно. Как правило, лучший эффект достигается ночью", - добавила эксперт.

В этих продуктах больше всего кальция:

молочные продукты (Творог, сыры, йогурт, сметана, кефир),

рыба (лосось и сардины),

зеленые листовые овощи (шпинат и все виды капусты),

орехи (особенно миндаль и бразильский орех),

семена (кунжут, мак, чиа),

соя и соевые продукты,

травы (петрушка, укроп, базилик, листья горчицы и одуванчика),

цитрусовые,

сухофрукты.

Отметим, что доктор Комаровский предостерегает от того, чтобы употреблять много молочных продуктов в качестве источника кальция. Так как кальций - прямой антагонист железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.