Вот что происходит с вашим организмом, когда ему не хватает кальция
Врач рассказала, какие неприятные последствия могут быть при нехватке в организме важнейшего минерала - кальция. Что делать при дефиците кальция, с каким витамином его нужно принимать, и в каких продуктах содержится больше всего минерала?
Об этом рассказала доктор из США, Люсия Гарсиа, пишет Quora.
По словам медика, кальций - самый распространенный минерал в организме, составляющий около 1,5-2,0% от веса тела.
При этом 99% кальция содержится в костях и зубах, обеспечивая прочность твердых тканей. И только 1% кальция распределяется в клетках и крови.
Хотя в клетках и крови мало кальция, он играет очень важную роль в обеспечении нормального свертывания крови, укреплении нервной системы, регулировке сердечного ритма, сокращении мышц и успокаивании настроения, а также предотвращении бессонницы.
Дефицит кальция может вызывать:
- боли в суставах,
- остеопороз,
- остеомаляцию (системное заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани),
- судороги,
- мышечные боли,
- спазмы,
- боли в спине,
- переломы,
- старение кожи,
- выпадение волос,
- гипергидроз (повышенная потливость всего тела или отдельных участков),
- головокружение,
- головные боли и другие симптомы.
Доктор Гарсиа говорит, что рекомендуемая суточная доза кальция составляет 800 мг для взрослых, от 1000 до 1200 мг для подростков и 1000 мг для людей среднего и пожилого возраста старше 50 лет.
Витамин D тесно связан с усвоением кальция
Когда организму не хватает витамина D, кальций не может полностью усваиваться и использоваться.
Врач утверждает, что при добавлении кальция необходимо принимать добавки с витамином D. Рекомендуемая суточная доза витамина D должна составлять не менее 800 МЕ.
"Витамин D и кальций лучше всего принимать одновременно. Как правило, лучший эффект достигается ночью", - добавила эксперт.
В этих продуктах больше всего кальция:
- молочные продукты (Творог, сыры, йогурт, сметана, кефир),
- рыба (лосось и сардины),
- зеленые листовые овощи (шпинат и все виды капусты),
- орехи (особенно миндаль и бразильский орех),
- семена (кунжут, мак, чиа),
- соя и соевые продукты,
- травы (петрушка, укроп, базилик, листья горчицы и одуванчика),
- цитрусовые,
- сухофрукты.
Отметим, что доктор Комаровский предостерегает от того, чтобы употреблять много молочных продуктов в качестве источника кальция. Так как кальций - прямой антагонист железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.
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