Ось що відбувається з вашим організмом, коли йому не вистачає кальцію

Лікар розповіла, які неприємні наслідки можуть бути при нестачі в організмі найважливішого мінералу - кальцію. Що робити при дефіциті кальцію, з яким вітаміном його потрібно приймати, і в яких продуктах міститься найбільше мінералу?

Про це розповіла доктор з США, Люсія Гарсіа, пише Quora .

За словами медика, кальцій - найпоширеніший мінерал в організмі, що становить близько 1,5-2,0% від ваги тіла.

При цьому 99% кальцію міститься в кістках і зубах, забезпечуючи міцність твердих тканин. І тільки 1% кальцію розподіляється в клітинах і крові.

Хоча в клітинах і крові мало кальцію, він відіграє дуже важливу роль у забезпеченні нормального згортання крові, зміцненні нервової системи, регулюванні серцевого ритму, скороченні м'язів і заспокоєнні настрою, а також запобіганні безсоння.

Дефіцит кальцію може викликати:

болі в суглобах,

остеопороз,

остеомаляцію ( системне захворювання, що характеризується недостатньою мінералізацією кісткової тканини ),

системне захворювання, що характеризується недостатньою мінералізацією кісткової тканини судоми,

м'язові болі,

спазми,

болі в спині,

переломи ,

старіння шкіри,

випадання волосся,

гіпергідроз (підвищена пітливість всього тіла або окремих ділянок),

запаморочення,

головні болі та інші симптоми.

Доктор Гарсіа каже, що р екомендована добова доза кальцію становить 800 мг для дорослих, від 1000 до 1200 мг для підлітків і 1000 мг для людей середнього та похилого віку старше 50 років.

Вітамін D тісно пов'язаний із засвоєнням кальцію

Коли організму не вистачає вітаміну D, кальцій не може повністю засвоюватися і використовуватися.

Лікар стверджує, що п ри додаванні кальцію необхідно приймати добавки з вітаміном D. Рекомендована добова доза вітаміну D повинна становити не менше 800 МЕ.

"Вітамін D і кальцій найкраще приймати одночасно. Як правило, кращий ефект досягається вночі", - додала експерт.

У цих продуктах найбільше кальцію:

молочні продукти (сир, сири, йогурт, сметана, кефір),

риба (лосось і сардини),

зелені листові овочі (шпинат і всі види капусти),

горіхи (особливо мигдаль і бразильський горіх),

насіння (кунжут, мак, чіа),

соя та соєві продукти,

трави (петрушка, кріп, базилік, листя гірчиці і кульбаби),

цитрусові,

сухофрукти.

Відзначимо, що доктор Комаровський застерігає від того, щоб вживати багато молочних продуктів як джерело кальцію. Так як кальцій - прямий антагоніст заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.