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Ось що відбувається з вашим організмом, коли йому не вистачає кальцію

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Вівторок 28 грудня 2021 09:59
Ось що відбувається з вашим організмом, коли йому не вистачає кальцію Фото: Лікар розповіла про наслідки дефіциту кальцію
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, які неприємні наслідки можуть бути при нестачі в організмі найважливішого мінералу - кальцію. Що робити при дефіциті кальцію, з яким вітаміном його потрібно приймати, і в яких продуктах міститься найбільше мінералу?

Про це розповіла доктор з США, Люсія Гарсіа, пише Quora.

За словами медика, кальцій - найпоширеніший мінерал в організмі, що становить близько 1,5-2,0% від ваги тіла.

При цьому 99% кальцію міститься в кістках і зубах, забезпечуючи міцність твердих тканин. І тільки 1% кальцію розподіляється в клітинах і крові.

Хоча в клітинах і крові мало кальцію, він відіграє дуже важливу роль у забезпеченні нормального згортання крові, зміцненні нервової системи, регулюванні серцевого ритму, скороченні м'язів і заспокоєнні настрою, а також запобіганні безсоння.

Дефіцит кальцію може викликати:

  • болі в суглобах,
  • остеопороз,
  • остеомаляцію (системне захворювання, що характеризується недостатньою мінералізацією кісткової тканини),
  • судоми,
  • м'язові болі,
  • спазми,
  • болі в спині,
  • переломи,
  • старіння шкіри,
  • випадання волосся,
  • гіпергідроз (підвищена пітливість всього тіла або окремих ділянок),
  • запаморочення,
  • головні болі та інші симптоми.

Доктор Гарсіа каже, що рекомендована добова доза кальцію становить 800 мг для дорослих, від 1000 до 1200 мг для підлітків і 1000 мг для людей середнього та похилого віку старше 50 років.

Вітамін D тісно пов'язаний із засвоєнням кальцію

Коли організму не вистачає вітаміну D, кальцій не може повністю засвоюватися і використовуватися.

Лікар стверджує, що при додаванні кальцію необхідно приймати добавки з вітаміном D. Рекомендована добова доза вітаміну D повинна становити не менше 800 МЕ.

"Вітамін D і кальцій найкраще приймати одночасно. Як правило, кращий ефект досягається вночі", - додала експерт.

У цих продуктах найбільше кальцію:

  • молочні продукти (сир, сири, йогурт, сметана, кефір),
  • риба (лосось і сардини),
  • зелені листові овочі (шпинат і всі види капусти),
  • горіхи (особливо мигдаль і бразильський горіх),
  • насіння (кунжут, мак, чіа),
  • соя та соєві продукти,
  • трави (петрушка, кріп, базилік, листя гірчиці і кульбаби),
  • цитрусові,
  • сухофрукти.

Відзначимо, що доктор Комаровський застерігає від того, щоб вживати багато молочних продуктів як джерело кальцію. Так як кальцій - прямий антагоніст заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.

Раніше лікар також розповіла про овоч, вживання якого є секретом довгожителів.

Також медик назвала овоч, який не потрібно чистити від шкірки. Їмо ми його практично кожен день.

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