Ось що відбувається з вашим організмом, коли йому не вистачає кальцію
Лікар розповіла, які неприємні наслідки можуть бути при нестачі в організмі найважливішого мінералу - кальцію. Що робити при дефіциті кальцію, з яким вітаміном його потрібно приймати, і в яких продуктах міститься найбільше мінералу?
Про це розповіла доктор з США, Люсія Гарсіа, пише Quora.
За словами медика, кальцій - найпоширеніший мінерал в організмі, що становить близько 1,5-2,0% від ваги тіла.
При цьому 99% кальцію міститься в кістках і зубах, забезпечуючи міцність твердих тканин. І тільки 1% кальцію розподіляється в клітинах і крові.
Хоча в клітинах і крові мало кальцію, він відіграє дуже важливу роль у забезпеченні нормального згортання крові, зміцненні нервової системи, регулюванні серцевого ритму, скороченні м'язів і заспокоєнні настрою, а також запобіганні безсоння.
Дефіцит кальцію може викликати:
- болі в суглобах,
- остеопороз,
- остеомаляцію (системне захворювання, що характеризується недостатньою мінералізацією кісткової тканини),
- судоми,
- м'язові болі,
- спазми,
- болі в спині,
- переломи,
- старіння шкіри,
- випадання волосся,
- гіпергідроз (підвищена пітливість всього тіла або окремих ділянок),
- запаморочення,
- головні болі та інші симптоми.
Доктор Гарсіа каже, що рекомендована добова доза кальцію становить 800 мг для дорослих, від 1000 до 1200 мг для підлітків і 1000 мг для людей середнього та похилого віку старше 50 років.
Вітамін D тісно пов'язаний із засвоєнням кальцію
Коли організму не вистачає вітаміну D, кальцій не може повністю засвоюватися і використовуватися.
Лікар стверджує, що при додаванні кальцію необхідно приймати добавки з вітаміном D. Рекомендована добова доза вітаміну D повинна становити не менше 800 МЕ.
"Вітамін D і кальцій найкраще приймати одночасно. Як правило, кращий ефект досягається вночі", - додала експерт.
У цих продуктах найбільше кальцію:
- молочні продукти (сир, сири, йогурт, сметана, кефір),
- риба (лосось і сардини),
- зелені листові овочі (шпинат і всі види капусти),
- горіхи (особливо мигдаль і бразильський горіх),
- насіння (кунжут, мак, чіа),
- соя та соєві продукти,
- трави (петрушка, кріп, базилік, листя гірчиці і кульбаби),
- цитрусові,
- сухофрукти.
Відзначимо, що доктор Комаровський застерігає від того, щоб вживати багато молочних продуктів як джерело кальцію. Так як кальцій - прямий антагоніст заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.
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