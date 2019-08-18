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Что происходит с долларом и как это скажется на ценах: неоднозначный прогноз аналитиков

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 12:30
Что происходит с долларом и как это скажется на ценах: неоднозначный прогноз аналитиков
Курс доллара (фото: коллаж РБК-Украина)

По словам экспертов, украинцев ожидают приятные изменения

Уже с начала недели, 19 августа прогнозируется незначительное снижение доллара к гривне. Таким мнением с украинцами делятся финансовые аналитики, передает издание "ФАКТЫ".

Аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб утверждает, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,1 грн, а наличный доллар в банках может стоить около 25,0−25,3 грн. .

К слову, партнер компании iPlan Сергей Микулов отмечает, что для потребителей такой курсовой тренд - положительный, поскольку они могут приобретать больше импортных товаров за более дешевую цену. Из нюансов стоит отметить, что подешеветь могут техника и одежда, но горюче-смазочных материалов падение цен вряд ли коснется.

Что происходит с долларом и как это скажется на ценах: неоднозначный прогноз аналитиковКурс доллара (фото: Юлия Березовская/пресс-офис НБУ)

А вот для производителей фактор укрепления гривни имеет отрицательный эффект: как на внутреннем рынке, так и на внешних, начнут падать объемы продаж.

В целом, в августе резких скачков курса эксперты не прогнозируют. По словам аналитиков, в ближайшее время доллар может вырасти до 26 грн, а осенью - до 27-28 грн. Неприятная новость состоит в том, что стабильный рост курса доллара вряд ли начнется с первых чисел августа.

Ранее мы писали, что официальный курс доллара также приближается к психологической отметке.

Напомним, что курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен.

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