Курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен

Фото: курс доллара упал ниже психологической отметки (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара на утро 31 июля снизился еще на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:25 31 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - до 24,97 гривен за доллар, курс в покупке - 24,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек - до 27,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,9400 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,8205 - 27,8515 грн/евро, российский рубль 0,3930 - 0,3939 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 24,9400 24,9700

EUR/UAH 27,8205 27,8515

RUB/UAH 0,3930 0,3939

Напомним, накануне на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0200 - 25,0500 грн/доллар, евро 27,8872 - 27,9207 грн/евро, российский рубль 0,3947 - 0,3953 грн/рубль.

Отметим, официальный курс доллара также приближается к психологической отметке. В частности, Национальный банк Украины на 31 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар. В последний раз доллар торговался на этой отметке 18 августа 2016 года.