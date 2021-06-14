Мы проиграли битву, но не войну: реакция сети на исторический матч сборной Украины

Украинская сборная проиграла в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу 2020 против Нидерландов. Игра завершилась со счетом 3:2.
В соцсетях украинцы отреагировали на поражение команды, но признали, что это был настоящий футбол и у спортсменов все впереди.
На первых секундах сборная Украины начала атаковать ворота Стекеленбурга, но едва не пропустила результативную контратаку. Удар де Йонга отбил Бущан.
Первый тайм завершился со счетом 0:0. После перерыва Нидерланды забили два быстрых гола – Джорджиньо Вейналдум на 52-й минуте и Ваут Вегорст – на 58-й.
Андрей Ярмоленко отыграл один гол на 75-й минуте, на 79-й забил Роман Яремчук.
Победный гол на 85-й минуте забил защитник Нидерландов Дензел Думфрис.
Гол Яремчука на Евро 2020
Украинцы показали также прекрасную игру (Скриншот)
Обзор всего матча на Евро 2020
Одним из первых на игру сборной Украины с Нидерландами отреагировал политик Борислав Береза.
"Вчера наши играли со сборной Нидерландов. С командой, которая заслуженно считается одним из европейских топов. Сначала проигрывали 2-0. Но не сдались, а забили два гола доведя счёт до 2-2. Но, к сожалению, на 85 минуте пропустили и проиграли 3-2. Да, неприятно проигрывать такой яркий матч. Но во-первых это не безвольный проигрыш с сухим результатом, во-вторых чемпионат не заканчивается на этом матче. Значит все впереди. Тем более, что команда показала умение бороться и у неё есть характер", - написал Береза на Facebook.
Практически все украинцы признают, что игра была очень достойная и наконец-то все смогли увидеть настоящий футбол.
"Красавчики", - лаконично написал пост известный блогер Владимир Петров.
Известный волонтер Наталия Юсупова также прокомментировала игру на Евро 2020.
"Доброе утро. Во-первых, так, наша сборная вчера проиграла, но с минимальным отрывом, игра была великолепна и не стыдно за украинцев! Во-вторых, сборная Голландии очень сильная, многие надеялся, что нам навязывают, но фигушки. Лапти 3-0 продули, вот стыд. Поэтому продолжаем болеть за сборную Украины!" - написала она на Facebook.
А вот, что пишут украинцы в комментариях под постами известных личностей про игру сборной Украины.
Отметим, что этот матч стал пока что самым результативным на Евро 2020.
К слову, в матче первого тура группового этапа Евро 2020 Нидерланды – Украина (3:2) было установлено историческое достижение. Впервые за всю историю существования чемпионата Европы команды забили пять голов после счета 0:0 по итогам первого тайма.
Как мы ранее писали, тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал первую игру на Евро 2020.