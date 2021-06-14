Мы проиграли битву, но не войну: реакция сети на исторический матч сборной Украины

На первых секундах сборная Украины начала атаковать ворота Стекеленбурга, но едва не пропустила результативную контратаку. Удар де Йонга отбил Бущан.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. После перерыва Нидерланды забили два быстрых гола – Джорджиньо Вейналдум на 52-й минуте и Ваут Вегорст – на 58-й.

Андрей Ярмоленко отыграл один гол на 75-й минуте, на 79-й забил Роман Яремчук.

Победный гол на 85-й минуте забил защитник Нидерландов Дензел Думфрис.

Видео голов матча

Гол Яремчука на Евро 2020

Украинцы показали также прекрасную игру (Скриншот)

Обзор всего матча на Евро 2020

Реакция украинцев в соцсетях

Одним из первых на игру сборной Украины с Нидерландами отреагировал политик Борислав Береза.

"Вчера наши играли со сборной Нидерландов. С командой, которая заслуженно считается одним из европейских топов. Сначала проигрывали 2-0. Но не сдались, а забили два гола доведя счёт до 2-2. Но, к сожалению, на 85 минуте пропустили и проиграли 3-2. Да, неприятно проигрывать такой яркий матч. Но во-первых это не безвольный проигрыш с сухим результатом, во-вторых чемпионат не заканчивается на этом матче. Значит все впереди. Тем более, что команда показала умение бороться и у неё есть характер", - написал Береза на Facebook.

Практически все украинцы признают, что игра была очень достойная и наконец-то все смогли увидеть настоящий футбол.

"Красавчики", - лаконично написал пост известный блогер Владимир Петров.

Известный волонтер Наталия Юсупова также прокомментировала игру на Евро 2020.

"Доброе утро. Во-первых, так, наша сборная вчера проиграла, но с минимальным отрывом, игра была великолепна и не стыдно за украинцев! Во-вторых, сборная Голландии очень сильная, многие надеялся, что нам навязывают, но фигушки. Лапти 3-0 продули, вот стыд. Поэтому продолжаем болеть за сборную Украины!" - написала она на Facebook.

А вот, что пишут украинцы в комментариях под постами известных личностей про игру сборной Украины.

Игра была интересной, характер у команды есть. Жаль, нет защиты. Будем надеяться на тренерский талант Шевченко.

Команда показала супер интересную игру, а балы это статистика, футбол существует для профессиональной интересной игры для болельщиков, то что мы и увидели. И вся Европа это оценила.

Гарна була гра. Сумно, що програли, але не соромно.

Наши были круты. Первый тайм -0:0 Во втором-вообще прекрасны. Горда.

Гарна гра! Ми програли битву, а не війну! Все буде Україна!!!

Историческое достижение

Отметим, что этот матч стал пока что самым результативным на Евро 2020.

К слову, в матче первого тура группового этапа Евро 2020 Нидерланды – Украина (3:2) было установлено историческое достижение. Впервые за всю историю существования чемпионата Европы команды забили пять голов после счета 0:0 по итогам первого тайма.