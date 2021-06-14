Ми програли битву, але не війну: реакція мережі на історичний матч збірної України

На перших секундах збірна України почала атакувати ворота Стекеленбурга, але ледь не пропустила результативну контратаку. Удар де Йонга відбив Бущан.

Перший тайм завершився з рахунком 0: 0. Після перерви Нідерланди забили два швидких голи-Джорджиньо Вейналдум на 52 – й хвилині і Ваут Вегорст-на 58-й.

Андрій Ярмоленко відіграв один гол на 75-й хвилині, на 79-й забив Роман Яремчук.

Переможний гол на 85-й хвилині забив захисник Нідерландів Дензел Думфріс.

Відео голів матчу

Гол Яремчука на Євро 2020

Українці показали також прекрасну гру (Скріншот)

Огляд всього матчу на Євро 2020

Реакція українців у соцмережах

Одним з перших на гру збірної України з Нідерландами відреагував політик Борислав Береза.

"Вчора наші грали зі збірною Нідерландів. З командою, яка заслужено вважається одним з європейських топів. Спочатку програвали 2-0. Але не здалися, а забили два голи довівши рахунок до 2-2. Але, на жаль, на 85 хвилині пропустили і програли 3-2. Так, неприємно програвати такий яскравий матч. Але, по-перше, це не безвольний програш з сухим результатом, по-друге, чемпіонат не закінчується на цьому матчі. Значить все попереду. Тим більше, що команда показала вміння боротися і у неї є характер", - написав Береза на Facebook.

Практично всі українці визнають, що гра була дуже гідна і нарешті всі змогли побачити справжній футбол.

"Красунчики", - лаконічно написав пост відомий блогер Володимир Петров.

Відомий волонтер Наталія Юсупова також прокоментувала гру на Євро 2020.

"Добрий ранок. По-перше, Так, наша збірна вчора програла, але з мінімальним відривом, гра була чудова і не соромно за українців! По-друге, збірна Голландії дуже сильна, багато хто сподівався, що нам нав'язують, але фігушки. Постоли 3-0 продули, ось сором. Тому продовжуємо вболівати за збірну України!"- написала вона на Facebook.

А ось, що пишуть українці в коментарях під постами відомих особистостей про гру збірної України.

Гра була цікавою, характер у команди є. Шкода, немає захисту. Будемо сподіватися на тренерський талант Шевченка.

Команда показала супер цікаву гру, а бали це статистика, футбол існує для професійної цікавої гри для вболівальників, то що ми і побачили. І вся Європа це оцінила.

Гарна була гра. Сумно, що програли, але не соромно.

Наші були круті. Перший тайм -0: 0 у другому - взагалі прекрасні. Гордий.

Гарна гра! Ми програли битву, а не війну! Все буде Україна!!!

Історичне досягнення

Відзначимо, що цей матч став поки що найрезультативнішим на Євро 2020.

До слова, в матчі першого туру групового етапу Євро 2020 Нідерланди – Україна (3:2) було встановлено історичне досягнення. Вперше за всю історію існування чемпіонату Європи команди забили п'ять голів після рахунку 0:0 за підсумками першого тайму.