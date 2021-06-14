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Шевченко об игре сборной Украины на Евро-2020: Команда хорошо себя проявила

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 04:20
Шевченко об игре сборной Украины на Евро-2020: Команда хорошо себя проявила Фото: Андрей Шевченко, тренер национальной сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Наталья Скороход

Тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал первую игру на евро-2020. Он считает, что украинская команда проявила себя очень хорошо.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции после матча Украина-Нидерланды, сообщает сайт УАФ.

По словам Шевченко, украинцы проявили себя хорошо, несмотря на проигрыш. Игра была интересной и яркой, благодаря нашим футболистам.

"Был интересный матч, быстрый, очень много моментов в исполнении одной и другой команды, интересное развитие атак. Мы могли бы и не пропускать такой мяч в конце. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0: 2. Ребята нашли в себе силы прессинговать. Мы перестроились, выпустили свежего игрока в середину поля, где наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила", - отметил Шевченко.

Он также отметил, что украинская команда будет готовиться к следующему матчу с Северной Македонией и изучать тактику противников.

"Будем ждать от нее настроения. У нас тоже будет особый настрой. Что касается замен, то у нас есть время. Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы. У нас есть достаточно игроков, которые могут выйти на поле. Посмотрим игру Северной Македонии с Австрией, изучим и будем готовиться", - сказал Шевченко.

Напомним, что Украина не смогла победить Нидерланды на Евро-2020. Наша команда отыгралась со счетом 0:2 во втором тайме, но не удержала ничью.

Ранее сообщалось, что свое мнение об игре высказал президент Зеленский. Он поддержал украинскую команду и считает, что победа ее ждет впереди.

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