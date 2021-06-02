Прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море: что важно знать в таких ситуациях

В Азовском море чуть не утонули двое детей из Мариуполя, которые отправились купаться на побережье Бердянской косы, хотя море штормило. Малышей отнесло от берега на 40 метров, и они стали тонуть. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным гражданам, которые бросились к мальчику и девочке на помощь.
Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.
Люди плыли к детям, звали спасателей. Одна из женщин стала выбиваться из сил, и уже ей тоже понадобилась подмога. Спасатель Роман Борисенко сначала помог ей добраться до берега, затем подплыл к мужчинам, которые уже нашли мальчика и передали его.
"Я схватил малыша и поплыл к берегу. Между тем другие уже вытащили на берег девочку", - вспоминает он.
Когда детей вынесли из воды, те были в бессознательном состоянии. Очевидцы тут же вызвали "скорую". Так как малыши не дышали, нужно было срочно, до прибытия медиков, предпринимать реанимационные мероприятия.
"На берегу третий спасатель Сергей Шинкарук начал сердечно-легочную реанимацию. Делал непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и пытался вернуть детей к жизни", - рассказали в ГСЧС.
Отмечается, что мальчика удалось откачать довольно быстро, но девочка все еще не приходила в себя. Спасатель не сдавался, и наконец ему удалось частично очистить легкие ребенка от воды. Между тем приехала "скорая" и медработники оказали девочке первую неотложную помощь. После этого обоих детей госпитализировали в реанимационное отделение детской горбольницы.
Оба спасателя, Шинкарук и Борисенко, отдыхают и проходят лечение в пансионате в Бердянске, а проживают в Днепропетровской области.
Сергей Шинкарук - афганец, инвалид III группы, который потерял ногу - признается, что героем себя не считает, ведь "так должен поступать каждый".
Сам инцидент произошел 30 мая, и через день стало известно, что 7-летний Даниил уже чувствует себя хорошо - после проведения кислородной терапии мальчика перевели в педиатрическое отделение.
А вот 9-летняя Валерия на момент приезда бригады находилась в состоянии клинической смерти. Медработникам понадобилось 18 минут, чтобы восстановить дыхание и сердечную деятельность. Ребенка в крайне тяжелом состоянии на реанимобиле перевезли в Запорожскую областную клиническую детскую больницу.
Заведующая подстанции СМП в Бердянске Анна Скопенко подчеркивает, что в таких ситуациях очень важно не прекращать проводить сердечно-легочную реанимацию до приезда "скорой".
"Даже если человек не дышит, никогда не сдавайтесь, не прекращайте делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Именно эти действия играют решающую роль в таких историях", - пояснила врач.
Спасатели помогли детям, которые тонули в Азовском море (фото: zp.dsns.gov.ua)
Напомним, недавно в Тернополе в аквапарке чуть не погибла 3-летняя девочка, которую удалось спасти только чудом - случайно рядом оказались врачи детской областной больницы, которые реанимировали малышку.
Также мы писали о том, что ранее во Львове еле спасли 4-летнего мальчика, который утонул на 5 минут.