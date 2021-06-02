Прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море: что важно знать в таких ситуациях

Люди плыли к детям, звали спасателей. Одна из женщин стала выбиваться из сил, и уже ей тоже понадобилась подмога. Спасатель Роман Борисенко сначала помог ей добраться до берега, затем подплыл к мужчинам, которые уже нашли мальчика и передали его.

"Я схватил малыша и поплыл к берегу. Между тем другие уже вытащили на берег девочку", - вспоминает он.

Когда детей вынесли из воды, те были в бессознательном состоянии. Очевидцы тут же вызвали "скорую". Так как малыши не дышали, нужно было срочно, до прибытия медиков, предпринимать реанимационные мероприятия.

Как удалось спасти малышей

"На берегу третий спасатель Сергей Шинкарук начал сердечно-легочную реанимацию. Делал непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и пытался вернуть детей к жизни", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что мальчика удалось откачать довольно быстро, но девочка все еще не приходила в себя. Спасатель не сдавался, и наконец ему удалось частично очистить легкие ребенка от воды. Между тем приехала "скорая" и медработники оказали девочке первую неотложную помощь. После этого обоих детей госпитализировали в реанимационное отделение детской горбольницы.

Оба спасателя, Шинкарук и Борисенко, отдыхают и проходят лечение в пансионате в Бердянске, а проживают в Днепропетровской области.

Сергей Шинкарук - афганец, инвалид III группы, который потерял ногу - признается, что героем себя не считает, ведь "так должен поступать каждый".

Какое состояние детей

Сам инцидент произошел 30 мая, и через день стало известно, что 7-летний Даниил уже чувствует себя хорошо - после проведения кислородной терапии мальчика перевели в педиатрическое отделение.

А вот 9-летняя Валерия на момент приезда бригады находилась в состоянии клинической смерти. Медработникам понадобилось 18 минут, чтобы восстановить дыхание и сердечную деятельность. Ребенка в крайне тяжелом состоянии на реанимобиле перевезли в Запорожскую областную клиническую детскую больницу.

Что важно при оказании помощи до приезда медиков

Заведующая подстанции СМП в Бердянске Анна Скопенко подчеркивает, что в таких ситуациях очень важно не прекращать проводить сердечно-легочную реанимацию до приезда "скорой".

"Даже если человек не дышит, никогда не сдавайтесь, не прекращайте делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Именно эти действия играют решающую роль в таких историях", - пояснила врач.

Спасатели помогли детям, которые тонули в Азовском море (фото: zp.dsns.gov.ua)