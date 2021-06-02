Перехожі ледве врятували дітей, які тонули в Азовському морі: що важливо знати в таких ситуаціях

В Азовському морі мало не потонули двоє дітей з Маріуполя, які вирушили купатися на узбережжі Бердянської коси, хоча море штормило. Малих віднесло від берега на 40 метрів, і вони стали тонути. Трагедії вдалося уникнути завдяки небайдужим громадянам, які кинулися до хлопчика і дівчинки на допомогу.
Про це передали в прес-службі ДСНС у Запорізькій області.
Люди пливли до дітей, кликали рятувальників. Одна з жінок стала вибиватися з сил, і вже їй теж знадобилася підмога. Рятувальник Роман Борисенко спочатку допоміг їй дістатися берега, потім підплив до чоловіків, які вже знайшли хлопчика і передали його.
"Я схопив малого і поплив до берега. Тим часом інші вже витягли на берег дівчинку", - згадує він.
Коли дітей винесли з води, ті були у непритомному стані. Очевидці тут же викликали "швидку". Оскільки малюки не дихали, потрібно було терміново, до прибуття медиків, робити реанімаційні заходи.
"На березі третій рятувальник Сергій Шинкарук розпочав серцево-легеневу реанімацію. Робив непрямий масаж серця, штучне дихання і намагався повернути дітей до життя", - розповіли в ДСНС.
Зазначається, що хлопчика вдалося відкачати досить швидко, але дівчинка все ще не приходила до тями. Рятувальник не здавався, і нарешті йому вдалося частково очистити легені дитини від води. Тим часом приїхала "швидка" і медпрацівники надали дівчинці першу невідкладну допомогу. Після цього обох дітей госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої міськлікарні.
Обидва рятувальники, Шинкарук і Борисенко, відпочивають і проходять лікування в пансіонаті в Бердянську, а проживають в Дніпропетровській області.
Сергій Шинкарук - афганець, інвалід III групи, який втратив ногу - зізнається, що героєм себе не вважає, адже "так повинен чинити кожен".
Сам інцидент стався 30 травня, і через день стало відомо, що 7-річний Данило вже почувається добре - після проведення кисневої терапії хлопчика перевели в педіатричне відділення.
А ось 9-річна Валерія на момент приїзду бригади перебувала в стані клінічної смерті. Медпрацівникам знадобилося 18 хвилин, щоб відновити дихання і серцеву діяльність. Дитину у вкрай важкому стані на реанімобілі перевезли до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.
Завідувачка підстанції ШМД в Бердянську Ганна Скопенко наголошує, що в таких ситуаціях дуже важливо не припиняти проводити серцево-легеневу реанімацію до приїзду "швидкої".
"Навіть якщо людина не дихає, ніколи не здавайтеся, не припиняйте робити непрямий масаж серця і штучне дихання. Саме ці дії відіграють вирішальну роль в таких історіях", - пояснила лікар.
Рятувальники допомогли дітям, які тонули в Азовському морі (фото: zp.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно у Тернополі в аквапарку мало не загинула 3-річна дівчинка, яку вдалося врятувати лише дивом - випадково поруч опинилися лікарі дитячої обласної лікарні, які реанімували малечу.
Також ми писали про те, що раніше у Львові ледве врятували 4-річного хлопчика, який потонув на 5 хвилин.