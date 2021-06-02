Перехожі ледве врятували дітей, які тонули в Азовському морі: що важливо знати в таких ситуаціях

Люди пливли до дітей, кликали рятувальників. Одна з жінок стала вибиватися з сил, і вже їй теж знадобилася підмога. Рятувальник Роман Борисенко спочатку допоміг їй дістатися берега, потім підплив до чоловіків, які вже знайшли хлопчика і передали його.

"Я схопив малого і поплив до берега. Тим часом інші вже витягли на берег дівчинку", - згадує він.

Коли дітей винесли з води, ті були у непритомному стані. Очевидці тут же викликали "швидку". Оскільки малюки не дихали, потрібно було терміново, до прибуття медиків, робити реанімаційні заходи.

Як вдалося врятувати малюків

"На березі третій рятувальник Сергій Шинкарук розпочав серцево-легеневу реанімацію. Робив непрямий масаж серця, штучне дихання і намагався повернути дітей до життя", - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що хлопчика вдалося відкачати досить швидко, але дівчинка все ще не приходила до тями. Рятувальник не здавався, і нарешті йому вдалося частково очистити легені дитини від води. Тим часом приїхала "швидка" і медпрацівники надали дівчинці першу невідкладну допомогу. Після цього обох дітей госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої міськлікарні.

Обидва рятувальники, Шинкарук і Борисенко, відпочивають і проходять лікування в пансіонаті в Бердянську, а проживають в Дніпропетровській області.

Сергій Шинкарук - афганець, інвалід III групи, який втратив ногу - зізнається, що героєм себе не вважає, адже "так повинен чинити кожен".

Який стан дітей

Сам інцидент стався 30 травня, і через день стало відомо, що 7-річний Данило вже почувається добре - після проведення кисневої терапії хлопчика перевели в педіатричне відділення.

А ось 9-річна Валерія на момент приїзду бригади перебувала в стані клінічної смерті. Медпрацівникам знадобилося 18 хвилин, щоб відновити дихання і серцеву діяльність. Дитину у вкрай важкому стані на реанімобілі перевезли до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.

Що важливо при наданні допомоги до приїзду медиків

Завідувачка підстанції ШМД в Бердянську Ганна Скопенко наголошує, що в таких ситуаціях дуже важливо не припиняти проводити серцево-легеневу реанімацію до приїзду "швидкої".

"Навіть якщо людина не дихає, ніколи не здавайтеся, не припиняйте робити непрямий масаж серця і штучне дихання. Саме ці дії відіграють вирішальну роль в таких історіях", - пояснила лікар.

Рятувальники допомогли дітям, які тонули в Азовському морі (фото: zp.dsns.gov.ua)