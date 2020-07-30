Во Львове произошло настоящее чудо с 4-летним мальчиком, который утонул на 5 минут

Во Львове мальчик долго пробыл в воде, но вышел из комы (коллаж: РБК-Украина)

Во Львове спасли мальчика, который был на дне бассейна очень долго

Во Львове произошло настоящее чудо: четырехлетнего мальчика вывели из комы после того, как он утонул в бассейне, пробыв в воде около пяти минут.

Несчастье случилось во дворе частного дома, где ребенок живет с родителями. Взрослые заметили, что ребенка нет и нашли его на дне 1,5-метрового бассейна.

Отец сумел реанимировать сына, но мальчик оставался без сознания. Малыш в течение пяти дней был в коме, но теперь очнулся.

Врачи надеются, что мальчик полностью выздоровеет, и утопление не будет иметь никаких последствий для ребенка.

Завотделения реанимационного отделения львовского "Охматдета" Вера Приймакова говорит, что ребенка сняли с искусственной вентиляции.

"Сегодня состояние ребенка средней тяжести… Ребенок достаточно активен, питается самостоятельно. Просит маму и папу и хочет домой", - рассказала врач.

Во Львове спасли мальчика, который утонул на 5 минут (видео: YouTube/ТСН)

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