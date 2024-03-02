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До проходження ВЛК чи після: юрист пояснив, коли краще подавати документи на відстрочку

Коли краще проходити ВЛК (фото: Суспільне Львів)
Автор: Василина Копитко

Попри те, що загальна мобілізація триває уже два роки, досі залишається дискусійним питанням, коли подавати в ТЦК документи на відстрочку - до проходження ВЛК чи після.

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.

Документи на відстрочку краще подавати до проходження ВЛК чи після

"Весь час проведення загальної мобілізації між військовозобов'язаними та ТЦК виникають непорозуміння щодо того, у який момент потрібно подавати документи, які підтверджують право на відстрочку. Або до ВЛК, як того часто хочуть військовозобов'язані, або після ВЛК, як на тому постійно наполягають у територіальних центрах військового укомплектування", - каже адвокат.

За словами Крекотня, перш за все треба розуміти, що чинне законодавство точно не на боці ТЦК, оскільки не містить такої послідовності.

"У нас немає такої норми, де було б написано, що спочатку має бути ВЛК, а тоді - все інше. Тож військовозобов'язаний має право подати документи у будь-який момент, коли вважатиме це за потрібне, а ТЦК зобов'язані їх прийняти та залучити до військової справи", - пояснює юрист.

Він додає, що перша повістка, яку людина отримує не залежно від місця - на вулиці, приносять додому чи на роботу - це повістка на уточнення військово-облікових даних.

"Тож перша комунікація із ТЦК - це уточнення даних про сімейний та соціальний статус людини, інформація про наявність інвалідності, наявність родича з інвалідністю, трьох дітей і так далі. І коли ТЦК відмовляється приймати ці документи і розповідає, що спочатку ВЛК - по суті, ТЦК відмовляється виконувати свої обов'язки. Тобто вони не роблять те, для чого власне викликали людину до ТЦК", - зазначає Крекотень.

Юрист також наголошує, що ВЛК - це ті ж самі військово-облікові дані, але вони стосуються фізичного стану людини і не мають переваги над даними щодо сімейного та соціального статусу людини. 

"Крім того, потрібно розуміти ще й те, що якщо ви проходите ВЛК, то самостійно створюєте ризик того, що у ТЦК можуть просто відмовитись приймати документи, які підтверджують право на відстрочку. Замість того вони можуть спробувати вручити вам повістку на відправку. А потім ви вже розбиратиметеся із відповідними наслідками і в тому нема нічого хорошого", - говорить адвокат.

Він наголосив, що краще спочатку подати в ТЦК документи, що підтверджують ваше право на відстрочку, це звернення має бути зафіксованим, а вже після того, як будуть розглянуті та зареєстровані документи, вирішувати питання щодо проходження ВЛК.

 

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