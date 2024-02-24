Багатодітних чоловіків зможуть мобілізувати, але є нюанс

Законопроект про посилення мобілізації досі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Одне із його положень передбачає можливість мобілізації багатодітних чоловіків, але не всіх.

За яких умов багатодітних чоловіків зможуть мобілізувати

"Чоловіки, які не сплачують аліменти, при цьому мають троє чи більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, попри те, що багатодітні. Зараз у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект 10449, який вносить багато змін до законодавства, яке стосується мобілізації", - говорить адвокат Кристина Очкур.

Так, до статті 23, яка регулює підстави для відстрочки, вносяться зміна щодо пункту про багатодітних батьків - мобілізації не підлягають чоловіки та жінки, на утриманні яких троє чи більше дітей у віці до 18 років. Крім тих, які мають заборгованість за сплату аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежів за три місяці.

"Якщо за законопроект проголосують у такому вигляді, то багатодітні чоловіки, які не платять аліменти, не зможуть скористатись правом на відстрочку. Хтозна, коли цей законопроект приймуть і яким він буде. Правок потребують питання стосовно ротації, догляду за особами з інвалідністю. А от пункт про заборгованість аліментів навряд чи буде змінений", - каже юрист.

Очкур радить чоловікам не накопичувати заборгованість зі сплати аліментів, оскільки ця сума не згорає і не списується.

Додамо, що законопроект 10449 про посилення мобілізації уже пройшов перше читання. Для того, щоб він набув чинності, потрібне ухвалення на другому читання, а вже після цього підпис президента. Також зазначимо, що законопроект можуть відправляти на доопрацювання.