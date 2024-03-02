До прохождения ВВК или после: юрист объяснил, когда лучше подавать документы на отсрочку

Документы на отсрочку лучше подавать до прохождения ВВК или после

"Все время проведения общей мобилизации между военнообязанными и ТЦК возникают недоразумения относительно того, в какой момент нужно подавать документы, подтверждающие право на отсрочку. Или до ВВК, как часто хотят военнообязанные, или после ВВК, как на том постоянно настаивают в территориальных центрах военного укомплектования", - говорит адвокат.

По словам Крекотня, прежде всего надо понимать, что действующее законодательство точно не на стороне ТЦК, поскольку не содержит такой последовательности.

"У нас нет такой нормы, где было бы написано, что сначала должна быть ВВК, а тогда - все остальное. Поэтому военнообязанный имеет право подать документы в любой момент, когда сочтет это нужным, а ТЦК обязаны их принять и включить к военному делу", - объясняет юрист.

Он добавляет, что первая повестка, которую человек получает независимо от места - на улице, приносят домой или на работу - это повестка на уточнение военно-учетных данных.

"Итак, первая коммуникация с ТЦК - это уточнение данных о семейном и социальном статусе человека, информация о наличии инвалидности, наличии родственника с инвалидностью, троих детей и так далее. И когда ТЦК отказывается принимать эти документы и рассказывает, что сначала ВВК - по сути, ТЦК отказывается выполнять свои обязанности. То есть они не делают то, для чего собственно вызвали человека в ТЦК", - отмечает Крекотень.

Юрист также отмечает, что ВВК - это те же военно-учетные данные, но они касаются физического состояния человека и не имеют преимущества над данными относительно семейного и социального статуса человека.

Кроме того, нужно понимать еще и то, что если вы проходите ВВК, то самостоятельно создаете риск того, что в ТЦК могут просто отказаться принимать документы, подтверждающие право на отсрочку. Вместо этого они могут попытаться вручить вам повестку на отправку. А потом вы уже будете разбираться с соответствующими последствиями и в этом нет ничего хорошего", - говорит адвокат.

Он подчеркнул, что лучше сначала подать в ТЦК документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, это обращение должно быть зафиксировано, а уже после того, как будут рассмотрены и зарегистрированы документы, решать вопрос о прохождении ВВК.