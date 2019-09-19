Прогресс не остановишь: из-за электросамокатов в Украине хотят изменить ПДД

ПДД в Украине могут изменить из-за электросамокатов (Фото: коллаж РБК-Украина)

Электросамокатов на дорогах становится все больше

Правила дорожного движения в Украине хотят изменить из-за электросамокатов, которые не относятся ни к одной из категорий - ни к пешеходам, ни к велосипедам, ни к транспорту. Таким образом владельцы этого новомодного средства передвижения де-юре могут не соблюдать ПДД и знать их не обязаны, хотя де-факто и передвигаются по дорогам. И это иногда заканчивается ДТП, поэтому правоохранители обратились к народным депутатам с просьбой обратить внимание на ситуацию и внести соответствующие изменения в Правила.

Электросамокаты являются самым новым видом транспорта, который имеет ряд преимуществ перед гиробордами. Во-первых, самокат развивает довольно ощутимую скорость - до 50 км/ч, что в городском режиме делает его чуть ли не лидером в линейке экологичного транспорта. В электросамокате предусмотрены все удобства гироскутера.

Как сообщили в управлении патрульной полиции Львовской области на своей странице в Facebook, недавно во Львове произошла первая авария с участием электросамоката.

Автомобиль Marcedes-Benz сбил 36-летнего владельца самоката, после чего мужчину госпитализировали. В то же время у полиции возникли сложности при оформлении ДТП - как же классифицировать потерпевшего.

Во Львове автомобиль сбил мужчину на электросамокате (Фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохранители рекомендует в первую очередь владельцам электросамокатов прежде всего позаботиться о собственной безопасности и помнить, что они также являются участниками дорожного движения, хотя и с неопределенным статусом.

В связи с этим патрульные призвали их позаботиться о своей безопасности, как это делают велосипедисты: шлемы , наколенники и прочее.

"Также не забывайте подавать сигналы другим участникам дорожного движения о своих маневрах", - говорится в сообщении.

Электросамокат не классифицируется, как транспорт (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Кроме того, полиция просит автомобилистов быть более внимательными и учитывать возможные риски.

"Водители автомобилей, если вы видите, что по дороге едет электросамокат, просим вас соблюдать безопасную дистанцию, ведь владельцы таких средств передвижения не защищены. Относитесь друг к другу с уважением, ведь остановить прогресс мы не в силах и таких средств передвижения на дорогах будет все больше", - призвали патрульные.

Как сообщалось ранее, в Украине решили существенно увеличить штрафы за непристегнутые ремни в авто во время передвижения.