ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прогрес не зупиниш: через електросамокати в Україні хочуть змінити ПДР

STYLERАвто    19.09.2019 - 19:34
Прогрес не зупиниш: через електросамокати в Україні хочуть змінити ПДР
ПДР в Україні можуть змінити через електросамокати (Фото: колаж РБК-Україна)

Електросамокатів на дорогах стає все більше

Правила дорожнього руху в Україні хочуть змінити через електросамокати, які не відносяться до жодної з категорій - ані до пішоходів, ані велосипедів, ані до транспорту. Таким чином власники цього новомодного засобу пересування де-юре можуть не дотримуватися ПДР і знати їх не мають, хоча де-факто і пересуваються дорогами. І це іноді закінчується ДТП, тому правоохоронці звернулися до народних депутатів із проханням звернути увагу на ситуацію та внести відповідні зміни до Правил.

Електросамокати є найновішим видом транспорту, який має ряд переваг перед гіробордами. По-перше, самокат розвиває довольно велику швидкість - до 50 км/год, що в міському режимі робить його майже не лідером у лінійці екологічного транспорту. В електросамокаті передбачані усі зручності гіроскутера.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції Львівської області на своїй сторінці в Facebook, нещодавно у Львові сталася перша аварія за участю електросамоката.

Автомобіль Marcedes-Benz збив 36-річного власника самоката, після чого чоловіка госпіталізували. У той же час у поліції виникли труднощі при оформленні ДТП - як же класифікувати потерпілого.

Прогрес не зупиниш: через електросамокати в Україні хочуть змінити ПДР

У Львові автомобіль збив чоловіка на електросамокаті (Фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохоронці рекомендує в першу чергу власникам електросамокатів насамперед подбати про власну безпеку і пам'ятати, що вони також є учасниками дорожнього руху, хоча і з невизначеним статусом.

У зв'язку з цим патрульні закликали їх подбати про свою безпеку, як це роблять велосипедисти: шоломи, наколінники тощо.

"Також не забувайте подавати сигнали іншим учасникам дорожнього руху про свої маневри", - йдеться в повідомленні.

Прогрес не зупиниш: через електросамокати в Україні хочуть змінити ПДР

Електросамокат не класифікується, як транспорт (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Крім того, поліція просить водіїв бути більш уважними та враховувати можливі ризики.

"Водії автомобілів, якщо ви бачите, що по дорозі їде електросамокат, просимо вас дотримуватися безпечної дистанції, адже власники таких засобів пересування не є захищеними. Ставтеся один до одного з повагою, адже зупинити прогрес ми не в силі і таких засобів пересування на дорогах буде все більше", - закликали патрульні.

Як повідомлялося раніше, в Україні вирішили суттєво збільшити штрафи за непристебнуті ремені в авто під час пересування.

Як уникнути штрафів: у МВС дали пораду власникам "євроблях" Повернення обов'язкового техогляду в Україні: що чекає власників ввезених автівок
Новини України транспортавтомобилиПДДводители
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся