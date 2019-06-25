Прогремят грозы и пройдут ливни: какие области накроет непогода

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 25 июня ожидается опасная

Погода в Украине во вторник, 25 июня, будет нестабильной во многих областях. Сильная жара по-прежнему будет властвовать в восточных и южных регионах, а часть Украины накроет сильными грозами и ливнями.

По данным сайта Gismeteo, в большинстве областей Украины будет солнечно и сухо. Грозы и ливни стоит ожидать локально на востоке, на юге, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На западе ночью ожидается +15 +18 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

На севере, а также в центральных областях ночная температура воздуха составит +18 +23 градуса, днем ожидается от +28 до +31 градуса.

На востоке ночью +22 +24 градусов, днем будет жарко, от +31 до +33 градусов.

На юге ночью +21 +22 градуса, днем воздух нагреется до +29 +31 градуса.

Карта погоды (gismeteo.ua)

А вот синоптик Наталка Диденко сообщила, что 25 июня ожидается высокая температура воздуха почти во всех областях Украины.

"25 июня в Украине максимальная температура воздуха высокой еще будет оставаться на Юге и Востоке, предполагается + 30 + 34 градуса. В большинстве областей ожидается + 27 + 32 градуса, в Карпатах + 20 + 25 градусов. Ночью будет комфортно: + 16 + 20 градусов, в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей + 19 + 24 градуса, на Западе + 13 + 18 градусов", - отметила Диденко и добавила, что дожди с грозами пройдут в южных областях и они могут превратиться в сильный ливень с градом и шквалами. Также она рассказала, когда в Украине похолодает.

"В четверг, 27-го июня, еще будет жарко. А в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украину ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до + 20 + 27 градусов, а затем до + 18 + 23 градусов", - предупредила Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о скачках температуры и колебаниях атмосферного давления.

А также рассказывали о том, что синоптик рассказала о погоде на ближайшую неделю.