Прогримлять грози та пройдуть зливи: які області накриє негода

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 25 червня очікується небезпечна

Погода в Україні у вівторок, 25 червня, буде нестабільною у багатьох областях. Сильна спека, як і раніше, буде панувати в східних і південних регіонах, а частину України накриє сильними грозами і зливами.

За даними сайту Gismeteo, в більшості областей України буде сонячно та сухо. Грози і зливи варто очікувати локально на сході, на півдні, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

На заході вночі очікується +15 +18 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

На півночі, а також в центральних областях нічна температура повітря становитиме +18 +23 градуси, вдень очікується від +28 до +31 градуса.

На сході вночі +22 +24 градусів, вдень буде спекотно, від +31 до +33 градусів.

На півдні вночі +21 +22 градуси, вдень повітря нагріється до +29 +31 градуса.

Карта погоди (gismeteo.ua)

А ось синоптик Наталка Діденко повідомила, що 25 червня очікується висока температура повітря майже у всіх областях України.

"25 червня в Україні максимальна температура повітря високою буде залишатися на Півдні і Сході, передбачається + 30 + 34 градуси. У більшості областей очікується + 27 + 32 градуси, в Карпатах + 20 + 25 градусів. Уночі буде комфортно: + 16 + 20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей + 19 + 24 градуси, на Заході + 13 + 18 градусів", - зазначила Діденко і додала, що дощі з грозами пройдуть у південних областях і вони можуть перетворитися в сильні зливи з градом і шквалами. Також вона розповіла, коли в Україні похолодає.

"У четвер, 27-го червня, ще буде спекотно. А у п'ятницю, суботу, неділю - 28, 29, 30 червня - в Україну увірветься справжня прохолода. За попередніми прогнозами, температура повітря впаде спочатку до + 20 + 27 градусів, а потім до + 18 + 23 градусів", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила про скачки температури і коливання атмосферного тиску.

А також розповідали про те, що синоптик розповіла про погоду на найближчий тиждень.