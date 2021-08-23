Прогноз по картам Таро с 23 по 29 августа: неделя принесет неожиданные изменения

Гороскоп на последнюю неделю августа говорит о том, что лето закончится у многих на позитивной ноте. Возможны кардинальные изменения в жизни, смена планов и яркие насыщенные события.

Астролог Елена Кузмич рассказала, что ждет всех в ближайшую неделю по прогнозу Таро. Об этом пишет ТСН.

Любовь и отношения – "Паж жезлов"

Эта карта говорит о новом взгляде на старые вещи, о новых шансах. Она сообщает о том, что появится желание двигаться и развиваться в новых направлениях, о предложениях и их принятии, о творческом энтузиазме, о волшебных ухаживаниях, о честных партнерах. Однако ситуация может омрачиться инфантильным отношением к делам и проверкой собственных сил.

При появлении этой карты в раскладе стоит начинать новое дело, исследовать все возможности, которые открываются и получать вдохновение. На свои отношения стоит взглянуть под новым углом зрения, чтобы оживить чувства или пробудить их заново. Карта указывает на то, что нужно быстро закончить массу проектов, так как силы будут на исходе, чтобы "подтягивать хвосты".

Работа и карьера – "Башня"

В ближайшую неделю ожидаются важные внешние изменения, неожиданные события. Она указывает на то, что пора уничтожить прошлое и проявить что-то новое. Нужно осознавать, что любая защита не сможет гарантировать чувство безопасности. Придется приспосабливаться к ситуации и пытаться понять суть происходящих событий. Не допускайте хаос вокруг себя.

Также эта карта символизирует переживание изменений уже сейчас или в самом ближайшем будущем. Обычно такие изменения вызваны внешним катализатором и человек не сможет самостоятельно остановить уничтожение. Однако такие изменения часто приносят освобождение от ограничений и дают новый взгляд на жизнь.

Если мы не можем влиять на события, то они нам кажутся роковыми. Но изменения часто жизненно необходимы и сейчас появится сила, которая даст возможность подстроиться под новые ситуации и двигаться дальше.

Финансы – "Дьявол"

Карта говорит о рабстве из-за денег, материализме, о жизни во лжи, искушении. Она свидетельствует о желании средств и власти, о бессознательных инфантильных реакциях, об отказе от контроля, о манипуляции окружающими и ограниченности мышления.

Наши внутренние демоны являются причиной большинства наших проблем, которые вызваны отсутствием осознания собственных иллюзий и действий. Эта карта заставит осознать пределы собственных возможностей, своих действий или действий других лиц.

Сейчас мы связаны по рукам и ногам своими страхами, убеждениями или негативными ситуациями. И это мешает заметить правду, так как она прячется за иллюзиями. Не обманывайтесь лживыми ценностями, проверьте свои убеждения, точку зрения и цель в жизни.

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака составила астролог Виктория Штелльхорн. Она рассказала, какие события ожидают нас с 23 по 29 августа.

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