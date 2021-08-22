Последняя неделя лета станет насыщенной: гороскоп для всех знаков Зодиака с 23 по 29 августа

Последняя неделя августа станет насыщенным периодом. Могут открыться скрытые творческие потенциалы, а интуиция подскажет верное решение в важных вопросах. Луна может снизить энергию, но подарит массу приятных знакомств и встреч.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 23 по 29 августа. Об этом информирует Lunday.

Овен

В начале недели трудиться в полную силу не получится. Но затем придется взять себя в руки и сделать весь объем работы быстро. В понедельник не перенапрягайтесь – настроение будет совершенно не рабочим. Среда будет более благоприятной во всех отношениях: в любви, в делах и стоит ожидать благоприятные изменений. На выходных ожидайте улучшения материального положения, возможно неожиданное поступление денег.

Телец

Первые дни недели подарят вам новые приятные знакомства – не избегайте людных мест. Но и для домоседов возможен сюрприз – интересные люди могут найти вас в интернете. В четверг побудьте дома и постарайтесь побездельничать – это пойдет на пользу вашему самочувствию. Конец недели готовит сюрпризы в виде положительных изменений в жизни.

Близнецы

Начало недели принесет снижение концентрации и внимания – во всем будет виновата Луна. Со среды по четверг постарайтесь больше бывать в общественных местах – там вас ждут новые знакомства, которые в будущем станут очень полезными. Во второй половине недели будьте осторожны, особенно в занятиях спортом – есть риск получить травму. Отдохните на выходных дома.

Рак

Конец лета Ракам принесет много приятных моментов, которые отобразятся на разных сферах жизни. В начале недели удача ждет в финансах, а вот в среду и четверг не делайте ничего важного. С пятницы вас посетит умиротворенное настроение. Можно отправляться в гости к родным или отдохнуть в приятной компании близких друзей.

Лев

С понедельника вами овладеет раздражение и причиной тому будут легкие проблемы со здоровьем. В середине недели силы и энергия вернутся и начнут бить через край. Вам понадобится смелость и решительность, а энтузиазм и трудолюбие помогут добиться многого. В пятницу могут быть сложности в общении с другими людьми.

Дева

В первые дни недели не стоит совершать важных поступков и принимать решения – могут быть неурядицы. Также отложите покупки до более благоприятных дней. В личной жизни также могут возникнуть сложности. До пятницы могут быть мелкие неприятности со здоровьем. А вот в конце недели ситуация наладится – обратите внимание на личную жизнь и ожидайте хорошие перспективы в развитии бизнеса.

Весы

Начало недели будет довольно сложным. На работе могут быть претензии от начальства – будьте внимательнее к своим обязанностям. В середине недели могут быть проблемы и на работе, и дома. Вам грозит эмоциональное истощение, отложите принятие решений до выходных. Последние дни будут спокойными, без значительных событий.

Скорпион

На этой неделе вы окажетесь настоящими везунчиками – используйте этот шанс для улучшения своей личной жизни. До четверга старайтесь больше бывать в людных метах – есть шанс встретить важного человека. Тем, кто уже в отношениях – займитесь их укреплением, сможете найти общий язык с партнером. Пятница и все выходные будут сложными – не планируйте ничего серьезного.

Стрелец

Первые дни этой недели принесут недопонимание в общении с близкими. Постарайтесь проявить дипломатичность, и важные разговоры перенесите на более удачное время. Одиноким Стрельцам обязательно нужно выбраться на свидание в четверг – очень перспективный день для знакомств. Пятница и выходные дни будут заняты домашними хлопотами.

Козерог

Будьте более активными в начале недели – вторник принесет Козерогам положительные перемены в работе или бизнесе, возможны полезные знакомства. В среду и четверг не отказывайте членам семьи в помощи, может возникнуть скандал. В конце недели уделите время родным – самое время помириться. На выходных одинокие Козероги получат много внимания со стороны противоположного пола.

Водолей

С четверга дела в сфере бизнеса или карьеры будут идти прекрасно. А до этого – накапливайте силы и не планируйте ничего важного. Вам могут предложить несколько интересных и серьезных вариантов работы. А фрилансеры смогут обзавестись хорошими клиентами. Остальные дни на этой неделе посвятите родным. На выходных возможно некоторое разочарование в представителях противоположного пола.

Рыбы

Конец лета для Рыб окажется очень приятным. В начале недели в вашу жизнь придет сразу несколько шансов изменить все к лучшему. Возможен переезд в другой город или страну. В середине недели будет много продуктивной работы. С пятницы и до воскресенья появится возможность отлично отдохнуть и повеселиться. Если у вас есть семья – приглашайте гостей, если нет – отправляйтесь в гости.