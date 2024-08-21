Не проґавте шанс. Apple Music дарує безкоштовну підписку на три місяці: хто може отримати

Apple пропонує безкоштовну тримісячну пробну версію Apple Music для нових користувачів за умови, що вони раніше не були підписниками потокового сервісу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Apple Music зазвичай пропонує безкоштовну пробну версію лише на один місяць для нових підписників. Це пов'язано з тим, що така підписка була скорочена у 2022 році з трьох місяців до одного, тому цією пропозицією варто скористатися, якщо вам цікаво спробувати сервіс.

Хто може отримати безкоштовну підписку

Зверніть увагу, що ця пропозиція доступна лише для нових підписників. Якщо ви зараз не є підписником Apple Music і ніколи раніше не підписувалися на Apple Music або Apple One, а також не мали доступу до Apple Music через сімейний план, ви маєте право на цю пропозицію.

Цей шанс діє до 11 жовтня 2024 року. Після закінчення пробного періоду підписка буде автоматично продовжена за 11 доларів на місяць, тому рекомендується встановити нагадування, якщо ви не бажаєте продовжувати платити за доступ.

Щоб скористатися пропозицією, відкрийте додаток Apple Music на своєму iPhone, iPad або Mac і увійдіть до системи за допомогою Apple ID. Якщо пропозиція не з'явиться відразу після запуску застосунку, перейдіть на вкладку "Головна", де вона з'явиться, а потім натисніть "Прийняти зараз".

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