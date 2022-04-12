Эти профессии будут актуальны в Украине после войны

Из-за вторжения России тысячи украинцев потеряли работу, многим пришлось переквалифицироваться. После войны ситуация на рынке труда изменится еще больше. Часть популярных профессий утратят актуальность, а наиболее востребованными станут специалисты по восстановлению страны.

Styler собрал список профессий, которые будут актуальны после окончания войны в Украине.

Строители, архитекторы

От атак российских войск инфраструктура многих украинских городов сильно пострадала, разрушены жилые дома, административные здания, дороги и коммуникации. Поэтому после окончания военных действий наибольшая потребность будет в специалистах строительной сферы.

Для строительства и реконструкции объектов будут привлекать архитекторов, проектировщиков, технологов, дизайнеров.

Также актуальными станут рабочие специальности:

сварщики

столяры

каменщики

маляры

слесари

электрики

облицовщики

озеленители.

Инженеры

Для восстановления фабрик, заводов, комбинатов потребуются инженеры в сфере строительства, машиностроения.

Фото: профессия инженера будет актуальной после войны (pixabay.com)

Эксперты считают, что после войны будет активно развиваться оборонно-промышленный комплекс, в связи с чем потребуются квалифицированные инженеры в этой отрасли.

Транспорт и логистика

После войны возрастет спрос на логистические профессии, начиная от водителей, операторов перевозок до работников портов, транспортных терминалов. Это связано с тем, что после закрытия сообщения с Россией и Беларусью Украина может успешно встроиться в международные транспортные коридоры.

Также водители будут востребованы при восстановлении инфраструктуры городов, на строительстве, в агропромышленном секторе.

Менеджеры по продажам, маркетологи

Ранее популярные профессии маркетолога и менеджера по продажам останутся на рынке труда и после войны, но предполагается что спрос потребителей сместится.

Актуальными станут строительные товары и услуги по ремонту. Поэтому будут более востребованы специалисты со знанием этой сферы.

Энергетики

Энергетическая независимость станет одной из основных задач в Европе и в нашей стране после войны.

Развитие альтернативной энергетики, разработка собственных месторождений, развитие инфраструктуры по распределению энергии вызовет спрос на рынке труда на профессионалов в сфере энергетики.

Программисты

IT-сфера в Украине продолжит развиваться. После окончания войны будут нужны программисты, которые специализируются на цифровизации экономики, сфере цифровой безопасности.

Поскольку предполагается, что украинский бизнес будет переходить на цифровые продукты, чтобы минимизировать возможные потери в случае новых опасностей.

Фото: IT-шники будут востребованы после войны (pixabay.com)

Психологи

Война оставила тяжелый отпечаток в жизни каждого украинца. Для многих потрясения последних месяцев неприятно отразились на здоровье в виде панических атак, неврозов и пр.

Психологическая поддержка во время войны и после ее окончания будет очень важна для и военных, и для мирных граждан. Востребованными будут психологи и психотерапевты, в том числе и детские психологи.

Правоохранители

Работники полиции в послевоенный период будут востребованы для усиленной защиты правопорядка при возможных случаях мародерства, краж.

Врачи

Медицинские работники востребованы в любое время. Но после окончания войны самыми актуальными окажутся профессии хирурга, кардиолога, реабилитолога, физиотерапевта, специалиста лечебного массажа.