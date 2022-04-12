Ці професії будуть актуальними в Україні після війни

Через вторгнення Росії тисячі українців втратили роботу, багатьом довелося перекваліфікуватися. Після війни ситуація на ринку праці зміниться ще більше. Частина популярних професій утратить актуальність, а найбільш затребуваними стануть фахівці з відновлення країни.

Styler зібрав список професій, які будуть актуальними після закінчення війни в Україні.

Будівельники, архітектори

Від атак російських військ інфраструктура багатьох українських міст сильно постраждала, зруйновано житлові будинки, адміністративні будівлі, дороги та комунікації. Тому після закінчення військових дій найбільша потреба буде у спеціалістах будівельної сфери.

Для будівництва та реконструкції об'єктів залучатимуть архітекторів, проектувальників, технологів, дизайнерів.

Також актуальними стануть робітничі спеціальності:

зварювальники

столяри

муляри

маляри

слюсарі

електрики

облицювальники

фахівці з озеленення.

Інженери

Для відновлення фабрик, заводів, комбінатів потрібні будуть інженери у сфері будівництва, машинобудування.

Фото: професія інженера буде актуальною після війни (pixabay.com)

Експерти вважають, що після війни активно розвиватиметься оборонно-промисловий комплекс, у зв'язку з чим будуть потрібні кваліфіковані інженери в цій галузі.

Транспорт та логістика

Після війни зросте попит на логістичні професії, починаючи від водіїв, операторів перевезень до працівників портів, транспортних терміналів. Це пов'язано з тим, що після закриття сполучення з Росією та Білоруссю Україна може успішно включитися у міжнародні транспортні коридори.

Також водії будуть потрібні при відновленні інфраструктури міст, на будівництві, в агропромисловому секторі.

Менеджери з продажу, маркетологи

Раніше популярні професії маркетолога та менеджера з продажу залишаться на ринук праці і після війни, але передбачається, що попит споживачів зміститься.

Актуальними стануть будівельні товари та послуги з ремонту. Тому більше будуть потрібні фахівці зі знанням цієї сфери.

Енергетики

Енергетична незалежність стане одним з основних завдань у Європі та в нашій країні після війни.

Розвиток альтернативної енергетики, розробка власних родовищ, розвиток інфраструктури з розподілу енергії викличе попит на ринку праці на професіоналів у сфері енергетики.

Програмісти

ІТ-сфера в Україні продовжить розвиватися. Після закінчення війни будуть потрібні програмісти, які спеціалізуються на цифровізації економіки, сфері цифрової безпеки.

Оскільки передбачається, що український бізнес переходитиме на цифрові продукти, щоб мінімізувати можливі втрати у разі нових небезпек.

Фото: IT-вці будуть потрібні після війни (pixabay.com)

Психологи

Війна залишила важкий відбиток у житті кожного українця. Для багатьох потрясіння останніх місяців неприємно позначилися на здоров'ї у вигляді панічних атак, неврозів та ін.

Психологічна підтримка під час війни та після її закінчення буде дуже важливою для і військових, і для мирних громадян. Затребуваними будуть психологи та психотерапевти, зокрема й дитячі психологи.

Правоохоронці

Працівники поліції у повоєнний період будуть затребувані для посиленого захисту правопорядку за можливих випадків мародерства, крадіжок.

Лікарі

Медичні працівники потрібні у будь-який час. Але після закінчення війни найактуальнішими виявляться професії хірурга, кардіолога, реабілітолога, фізіотерапевта, спеціаліста лікувального масажу.