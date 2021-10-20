Проезд в транспорте Киева подскочит до 16-20 гривен - СМИ

В Киеве повысят цены на проезд в метро и другом общественном транспорте, и в КГГА заявили о подготовке к дискуссиям с коммунальными предприятиями относительно новых тарифов. При этом уже есть некоторые предложения о стоимости проездных билетов.
Об этом 20 октября передает "Новини.LIVE".
Представители исполнительной власти столицы предлагают повысить цены на общественный транспорт с 8 гривен сразу на 16-20 гривен, отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к руководству КГГА.
В то же время советники мэра Киева считают такое резкое подорожание сразу вдвое и даже выше - неразумным, а наиболее приемлемым тарифом указывают стоимость поездки в размере 12 гривен.
Кроме того, повышение цены в условиях кризиса могут растянуть по времени, и поднимать тарифы постепенно - раз в несколько месяцев.
В транспортной комиссии Киевсовета признаются, что не готовы поддержать решение о подорожании, озвученное ранее сегодня заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником, пока не увидят все расчеты.
Так, чиновник аргументировал необходимость повысить цены на проезд в общественном транспорте столицы намерением "сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков", чтобы не загнать их "в долговые ямы", что впоследствии парализует работу транспортных предприятий.
В комиссии же обратили внимание, что во всех странах мира общественный транспорт является дотационным.
"Это социальная услуга. На нем не зарабатывают", - говорят в комиссии.
Напомним, перед этим киевлянам рассказали, сколько должен стоить проезд в метро, и когда поднимутся цены.